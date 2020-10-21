В Україні зібрали 47,4 мільйона тонн зерна

Станом на 19 жовтня українські сільгоспвиробники зібрали 62,2 млн тонн основних культур із площі 19,9 млн га. Зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено 47,4 млн тонн із 12,3 млн га (80% площ до прогнозу).

Як передає Укрінформ, про це повідомили в Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

У розрізі культур зібрано:

проса – 234,7 тис. тонн із 146 тис. га (97% площ до прогнозу);

гречки – 93,3 тис. тонн із площі 73,9 тис. га (94%);

соняшнику – 10,9 млн тонн із площі 5,5 млн га (87%);

сої – близько 2 млн тонн із площі 966 тис. га (72%);

кукурудзи – 11,1 млн тонн із 2,4 млн га (44% прогнозованих площ).

Цукрових буряків накопано 2,4 млн тонн на площі 56,6 тис. га (26%).

У більшості областей України вже зібрали такі культури, як просо та гречка. Завершити збирання проса залишилося у п'яти областях, гречки - в шести.

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У міністерстві також навели дані про хід осінньої сівби. Так, на 19 жовтня українські аграрії посіяли основні озимі культури на 6,2 млн га (76% площ до прогнозу). При цьому за тиждень засіяно понад 1,1 млн га площ.

У розрізі культур засіяно:

пшениці – 4,6 млн га (76% до прогнозу);

ячменю – 628,3 тис. га (66%);

жита – 104,3 тис. га (78%);

ріпаку – 829,8 тис. га (82% до прогнозу).

Серед лідерів за темпами сівби за минулий тиждень – Одеська (350,6 тис. га), Запорізька (127 тис. га) та Миколаївська (126,7 тис. га) області. У Полтавській області сівбу озимих культур завершено.

Як повідомляв Укрінформ, за даними Мінекономіки, на 15 жовтня українські сільгоспвиробники зібрали 60,5 млн тонн основних культур із площі 19,5 млн га. Зокрема, зернових та зернобобових культур намолочено 45,7 млн тонн із близько 12,06 млн га (78% площ до прогнозу).