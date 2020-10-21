Аграрії ініціюють зустріч для врегулювання питань форвардних контрактів

Провідні агарні асоціації звернулися до міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка щодо вирішення проблемної ситуації, яка склалась на ринку зерна у зв'язку із посухою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Всеукраїнська аграрна рада (ВАР).

«Цього року південні регіони України постраждали від небувалої посухи. Чимало агровиробників, особливо Одещини, втратили урожай повністю. Значна частина не зібрали його у тих обсягах, які були заплановані. Через це сільгоспвиробники не в змозі виконати свої зобов'язання щодо постачання с/г продукції за форвардними контрактами», - йдеться у листі громадської спілки «Всеукраїнський аграрний форум».

У зверненні зазначається, що цьогоріч виникла ситуація, за якої не всі аграрії були поінформовані щодо належних дій в такому випадку, або взагалі не мали змоги документально оформити форс-мажорні обставини, внаслідок яких відбулась загибель або суттєва втрата урожаю.

«Через це з'явилась загроза застосування санкцій з боку контрагентів, визначених у відповідних договорах, якими передбачено постачання сільськогосподарської продукції. Вказане завдасть нищівного удару по аграрній галузі України. Дана ситуація потребує негайного врегулювання», - йдеться у зверненні.

Аграрії закликають міністра організувати нараду із залученням до дискусії агарних асоціацій та представників ринку з метою знаходження компромісного вирішення проблемної ситуації.

Як повідомлялося, фахівці компанії EOS Data Analytics та Інституту космічних досліджень НАНУ і ДКАУ на основі аналізу космічних знімків оцінювали стан озимих культур за травень 2020 року та дослідили, що на всій території України (включно з окупованими територіями) озимі культури загинули на площі, яка становить близько 920 тис. га. За даними дослідження, майже третина втрачених посівів – близько 340 тис. га – припадають на Одеську область.