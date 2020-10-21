Нафта дешевшає на даних про зростання запасів у США
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $ 42,83 за барель, що на $ 0,33 (0,76%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX склала $ 41,42 за барель, що на $ 0,28 (0,67%) нижче рівня попередньої сесії. Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $ 43,16 і $ 41,7 відповідно.
API повідомив у вівторок, що запаси нафти в США на тижні, що завершився 16 жовтня, зросли на 584 тис. барелів. Запаси бензину скоротилися на 1,6 млн барелів, дистилятів - на 6 млн барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушингу збільшилися на 1,2 млн барелів.
Аналітики, опитані S & P Global Platts, в свою чергу, очікують, що дані Міненерго США покажуть зниження запасів нафти на 1,9 млн барелів, бензину - на 1,6 млн барелів, дистилятів - на 3 млн барелів. Міненерго оприлюднить щотижневу доповідь про запаси енергоносіїв в країні сьогодні.
Тиск на нафтові ціни також роблять повідомлення про зростання видобутку в Лівії. Як зазначає S & P Global Platts, видобуток нафти і конденсату в країні за місяць збільшився більш ніж у чотири рази - до 500 тис. б / д. За інформацією джерел агентства, у понеділок ввечері відновився видобуток на родовищі Абу-Аттіфел, який може досягти 70 тис. б / д.
Однак ринок зберігає оптимізм, розраховуючи, що ОПЕК + перегляне заплановане збільшення видобутку на 2 млн б / д, незважаючи на відсутність явних ознак подібних намірів після засідання міністерського моніторингового комітету (JMMC) 19 жовтня.
«Якщо зростання видобутку у Лівії і темпи відновлення попиту у світі стануть проблемою для нафтових цін, недавні втручання ОПЕК говорять про високу ймовірність відповідних дій», - вважає аналітик AxiCorp Стівен Іннс.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 42,84 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,80 долара за барель, що на 36 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 43,16).