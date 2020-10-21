Нафта дешевшає на даних про зростання запасів у США

Ціни на нафту знижуються у середу, 21 жовтня, на даних Американського інституту нафти (API) про зростання запасів у США.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures склала $ 42,83 за барель, що на $ 0,33 (0,76%) нижче ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на грудень на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX склала $ 41,42 за барель, що на $ 0,28 (0,67%) нижче рівня попередньої сесії. Попередні торги по стандартам завершилися на рівні $ 43,16 і $ 41,7 відповідно.

API повідомив у вівторок, що запаси нафти в США на тижні, що завершився 16 жовтня, зросли на 584 тис. барелів. Запаси бензину скоротилися на 1,6 млн барелів, дистилятів - на 6 млн барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушингу збільшилися на 1,2 млн барелів.

Аналітики, опитані S & P Global Platts, в свою чергу, очікують, що дані Міненерго США покажуть зниження запасів нафти на 1,9 млн барелів, бензину - на 1,6 млн барелів, дистилятів - на 3 млн барелів. Міненерго оприлюднить щотижневу доповідь про запаси енергоносіїв в країні сьогодні.

Тиск на нафтові ціни також роблять повідомлення про зростання видобутку в Лівії. Як зазначає S & P Global Platts, видобуток нафти і конденсату в країні за місяць збільшився більш ніж у чотири рази - до 500 тис. б / д. За інформацією джерел агентства, у понеділок ввечері відновився видобуток на родовищі Абу-Аттіфел, який може досягти 70 тис. б / д.

Однак ринок зберігає оптимізм, розраховуючи, що ОПЕК + перегляне заплановане збільшення видобутку на 2 млн б / д, незважаючи на відсутність явних ознак подібних намірів після засідання міністерського моніторингового комітету (JMMC) 19 жовтня.

«Якщо зростання видобутку у Лівії і темпи відновлення попиту у світі стануть проблемою для нафтових цін, недавні втручання ОПЕК говорять про високу ймовірність відповідних дій», - вважає аналітик AxiCorp Стівен Іннс.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 42,84 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 42,80 долара за барель, що на 36 центів нижче за рівень закриття торгів ($ 43,16).