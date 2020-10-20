Пасажирообіг українського транспорту зменшився у 2,2 раза

Пасажирообіг транспортних компаній України за січень-вересень 2020 року зменшився на 54,4% (або у 2,2 раза) у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року, до 37,1 млрд пасажиро-кілометрів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

У січні-вересні 2020 року пасажирообіг вітчизняних підприємств транспорту становив 37,1 млрд пасажиро-кілометрів, що на 54,4% (або у 2,2 раза) менше від обсягу січня-вересня 2019 року. Загалом за 9 місяців 2020 року послугами цих компаній скористалися 1,90 млрд пасажирів, що на 40,0% менше у порівнянні із січнем-вереснем 2019 року.

Послугами українського залізничного транспорту за січень-вересень 2020 року скористалися 51,7 млн пасажирів (на 56,1% менше, ніж за відповідний період 2019 року); пасажирообіг галузі становив 8,15 млрд пасажиро-кілометрів (у 2,7 раза менше).

Автотранспорт країни за 9 місяців 2020 року перевіз 804,9 млн пасажирів (на 40,5% менше, ніж за аналогічний період 2019 року), пасажирообіг становив 14,30 млрд пасажиро-кілометрів (на 43,7% менше).

Українські авіаційні компанії перевезли за цей період 3,8 млн пасажирів (у 2,8 раза менше, ніж за січень-вересень 2019 року); пасажирообіг становив 7,90 млрд пасажиро-кілометрів (у 2,9 раза менше).

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Як повідомляв Укрінформ, за даними Держстату, пасажирообіг українського транспорту у 2019 році становив 107,9 млрд пасажиро-кілометрів, що на 3,3% більше, ніж у 2018 році.