Реалізація олійних в Україні зменшилася на 17%

За січень-вересень 2020 року у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року реалізація олійних культур зменшилася на 17,0%, до 9,09 млн тонн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

За січень-вересень 2020 року сільськогосподарські підприємства та господарства населення реалізували 9,09 млн тонн насіння олійних культур (на 17,0% менше, ніж за аналогічний період 2019 року). У тому числі було реалізовано 1,34 млн тонн бобів сої (на 37,6% менше); 2,0 млн тонн ріпаку (на 22,2% менше); 5,71 млн тонн соняшнику (на 8,0% менше).

Також за вказаний період було реалізовано 27,59 млн тонн зернових та зернобобових (на 7,6% менше, ніж за січень-вересень 2019 року). У тому числі було реалізовано 12,40 млн тонн пшениці (на 0,6% менше); 11,48 млн тонн кукурудзи на зерно (на 19,3% менше); 3,06 млн тонн ячменю (на 23,3% більше); 123,2 тис. тонн жита (на 17,9% більше).

Картоплі за дев’ять місяців 2020 року було реалізовано 160,0 тис. тонн (на 4,6% більше, ніж за аналогічний період 2019 року); овочевих культур – 751,2 тис. тонн (на 2,2% менше); плодових та ягідних – 107,5 тис. тонн (на 31,9% менше).

Як повідомлялося, згідно із даними Держстату, за січень-вересень 2019 року було реалізовано 29,85 млн тонн зернових та зернобобових (на 22,8% більше, ніж за аналогічний період 2018 року); 10,95 млн тонн насіння олійних культур (на 35,2% більше).