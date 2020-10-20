У ДАЗВ заявляють про брак коштів на підприємствах через секвестр бюджету

Дефіцит коштів на підприємствах зони відчуження виник унаслідок недостатнього фінансування у 2020 році двох бюджетних програм. Тепер працівники Чорнобильської АЕС можуть недоотримати до 30% заробітної плати в жовтні.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у пресслужбі Державного агентства України з управління зоною відчуження.

«Дефіцит бюджетних коштів у розмірі 80 млн грн виник через недофінансування бюджетних програм «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об’єкта «Укриття» та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС» та "Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення» на 2020 рік. Під час підготовки Державного бюджету на 2020 рік ДАЗВ подавалася додаткова потреба, яка була розрахована виходячи із законодавчо встановленого збільшення мінімальної заробітної плати та зростання тарифів на комунальні послуги», - зазначили у відомстві.

У ДАЗВ наголошують, що відсутність належного фінансування може створити несприятливу ситуацію щодо виконання основних функцій, які покладені на ЧАЕС, - виконання робіт із забезпечення радіаційної, ядерної безпеки та безпечного поводження із радіоактивними відходами та відпрацьованим ядерним паливом.

«На підприємствах, що належать до сфери управління Державного агентства України з управління зоною відчуження, виникла критична ситуація щодо фінансування поточних видатків. Зокрема, в жовтні працівники Чорнобильської АЕС можуть недоотримати близько 30% заробітної плати. Така ж ситуація щодо можливості профінансувати у повному обсязі заробітні плати очікується у листопаді, якщо не буде вирішено питання щодо виділення додаткових бюджетних коштів», - йдеться у повідомленні.

Одним із шляхів вирішення проблеми дефіциту фінансування могло бути розпорядження уряду щодо виділення додаткового фінансування у розмірі 80 млн грн за рахунок залишку коштів Державного фонду охорони навколишнього природного середовища. Відповідне розпорядження було розроблено ДАЗВ та Міндовкілля, погоджено Мінекономіки, але не погоджено Мінфіном.

Також ДАЗВ виступало ініціатором внесення змін до державного бюджету шляхом збільшення видатків на фінансування підпорядкованих підприємств.

У разі невиділення додаткових коштів на кінець року тільки по ДСП «Чорнобильська АЕС» виникне заборгованість у розмірі 60 млн грн, застерігають у відомстві.

Окрім цього, проблеми з фінансуванням поточних видатків також є і на ДП «ЦОТІЗ», ДСП «Екоцентр», ДСП «Північна Пуща», ДСП «ЦППРВ.

Як повідомляв Укрінформ, днями Атомпрофспілка звернулася до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням доручити Міністерству фінансів схвалити проєкт розпорядження для термінового виділення додаткових коштів підприємствам зони відчуження у розмірі 80 млн грн у зв'язку з наявним дефіцитом.

В ухваленому Верховною Радою законопроєкті №32379-д про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» припинено фінансування видатків за статтею «Реалізація державного інвестиційного проєкту «Відновлення об'єктів транспортної інфраструктури Зони відчуження». До внесення змін держбюджет передбачав за цим напрямком виділити 56,15 млн грн.

Загалом бюджет Державного агентства з управління зоною відчуження на 2020 рік зменшився із 2,9 млрд грн до 2,68 млрд грн. Фінансування програми «Підтримка у безпечному стані енергоблоків та об'єкта «Укриття" та заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС» скоротилося в цьому році з 1,36 млрд грн до 1,2 млрд грн; програма «Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення» – із 495,89 млн грн до 445,88 млн грн.