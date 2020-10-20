Німецький автобусний перевізник у листопаді запустить 3 нові рейси з України до Європи

Автобусний оператор FlixBus з 5 листопада запустить три нові рейси з України до Польщі й Чехії.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Центр транспортних стратегій (ЦТС).

Двома новими лініями стануть Київ-Варшава-Щецин і Чернівці-Варшава. Вони виконуватимуться з частотою двічі і тричі на тиждень відповідно. Обидва маршрути виконуватимуть партнери FlixBus.

Третій анонсований маршрут - Львів-Острава (Чехія). Його обслуговуватиме польський партнер автобусного перевізника. Дані рейси виконуватимуться двічі на тиждень. В автобусах для пасажирів FlixBus продаватиметься лише частина місць, які будуть позначені спеціальними наліпками.

За словами директора FlixBus в Україні, Польщі та країнах Балтії Міхала Лемана, зазвичай на таких маршрутах кількість місць FlixBus становить 15-20, проте у зв'язку з карантинними обмеженнями їхня кількість може зменшитися. Він зазначив, що відповідно до вимог польського уряду, оператор не може продавати більше 50% місць в автобусі. Ця ж вимога стосується всіх міжнародних маршрутів FlixBus.

Разом із новими маршрутами, станом на жовтень 2020 року мережа автобусного оператора в Україні включає 16 міст, 12 областей, які з'єднані лініями з 48 містами у 6 країнах Європи.

Продаж квитків на всі зазначені маршрути відкрита, ціни стартують від 149 грн (промо-тариф).

«З відкриттям цих трьох маршрутів ми виконаємо майже всі плани, які у нас були щодо України на момент початку нашої роботи в цьому регіоні, за винятком двох великих міст, які, я сподіваюся, ми незабаром додамо, - Дніпро і Харків», - сказав Леман.

Як повідомляв Укрінформ, автобусний перевізник FlixBus вийшов на український ринок у 2019 році. Тоді були запущені міжнародні рейси з декількох міст України.

Flixbus - німецька транспортна компанія, що здійснює пасажирські автобусні перевезення далекого сполучення по всій Європі і США. Заснована в 2013 році, штаб-квартира в Берліні. Послуги Flixbus надаються у співпраці з регіональними автобусними компаніями по всій Європі. У січні 2015 року об'єдналася з компанією MeinFernbus. У липні 2015 року придбала у Stagecoach Group активи Megabus в континентальній Європі. Після придбання Postbus в 2016 році, FlixBus отримав контроль над приблизно 80% ринку далеких автобусних перевезень в Німеччині. У 2017 році придбала у Австрійських федеральних залізниць автобусну компанію Hellö. У 2018 році об'єдналася з компанією PolskiBus. У травні 2018 року придбала у Nobina автобусну компанію Swebus Express. У вересні 2019 року придбала у Actera Group автобусну компанію Kâmil Koç Busleri A.Ş.