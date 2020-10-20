Ситуація на міжбанківському валютному ринку залишається збалансованою - Данилишин

На 20 жовтня курс гривні до долара США знизився на 0,2% за тиждень і на 0,6% з початку місяця, однак ситуація на міжбанківському валютному ринку залишається збалансованою. Фундаментальних причин для послаблення курсу гривні немає.

Як передає Укрінформ, про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомив голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

«Ситуація на міжбанківському валютному ринку залишається збалансованою. Станом на 20.10.2020 курс гривні до долару США знецінився на 0,2% за тиждень та на 0,6% за плинний місяць. При цьому валютні інтервенції НБУ з підтримки обмінного курсу гривні скоротилися до 1 млн доларів США за період 12-16.10.2020, що свідчить про збалансованість попиту та пропозиції на валютному ринку. Цьому сприяє відсутність фундаментальних тенденцій до послаблення курсу гривні», - написав Данилишин.

За його словами, чистий продаж іноземної валюти фізичними особами на готівковому ринку з початку жовтня становив майже 60 млн дол. США, з початку 2020 року – 1,3 млрд дол. США.

Данилишин зазначив, що врівноваженню попиту та пропозиції на міжбанківському ринку сприяє також уповільнення відпливу коштів нерезидентів із вкладень у державні цінні папери. Обсяг гривневих ОВДП у власності нерезидентів на 20 жовтня 2020 року становив 78,5 млрд грн, знизившись на 723 млн грн за поточний тиждень, що свідчить про майже дворазове уповільнення порівняно з попереднім тижнем.

Водночас банки нарощують вкладення в ОВДП, зауважив голова Ради Нацбанку. За тиждень обсяг ОВДП у власності банків зріс на 2,9 млрд грн (із початку жовтня – на 14,6 млрд грн) та на 20 жовтня 2020 року становив 441,8 млрд грн, або 50% від загального обсягу ОВДП в обігу.

На думку Данилишина, з одного боку, це спрощує залучення урядом коштів для рефінансування поточної заборгованості та фінансування дефіциту бюджету в період кризи (з початку року Міністерством фінансів було розміщено на відкритому рикну ОВДП на суму 145,7 млрд грн), з іншого – обмежує спроможність банків кредитувати реальний сектор економіки.

Як повідомляв Укрінформ, на початку жовтня голова Національного банку Кирило Шевченко заявив, що НБУ очікує збільшення валютних надходжень від експортерів у найближчі місяці, тому що у аграріїв почалася активна фаза експорту врожаїв, і пропозиція валюти ймовірно зросте. При цьому він зазначив, що, незалежно від того, куди рухатиметься курс, регулятор не буде ламати ринковий тренд і продовжить згладжувати лише надмірні курсові коливання, якщо це буде потрібно.

Підлаштовувати курсову політику до бюджетних показників не плануємо, зауважив Шевченко.