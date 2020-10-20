В Україні з початку сезону виготовили понад 250 тисяч тонн цукру

Станом на 19 жовтня в Україні виготовлено 251,0 тис. тонн цукру та перероблено 1,92 млн тонн цукрових буряків.

Як передає Укрінформ, про це повідомили в НАЦУ "Укрцукор".

На 19 жовтня, за даними асоціації, переробка цукрового буряку ведеться на 27 заводах.

За даними Мінекономіки, на 15 жовтня в Україні було накопано 2 млн тонн цукрових буряків на 46,9 тис. га, або на 22% прогнозних площ.

Як повідомляв Укрінформ, сезон цукроваріння 2020/2021 маркетингового року (МР) офіційно розпочався в Україні 5 вересня.

За травневим прогнозом Укрцукру, виробництво цукру в 2020/2021 маркетинговому році прогнозується на рівні 1,2-1,3 млн тонн, що на 15% менше, ніж попереднього року. Очікується, що цьогоріч запрацюють 33 цукрових заводи, що на 2 більше, ніж минулого року (у 2019/2020 МР році в Україні працював 31 цукровий завод).

За інформацією Держстату, у 2020 році посівні площі під цукровими буряками становили 218,9 тис. га – на рівні минулого року. Перехідні залишки на початок 2020/21 МР сягали 60-70 тис. тонн на промислових підприємствах та 40-50 тис. тонн - на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі.