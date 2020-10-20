Гетманцев прогнозує, що у Раді не буде «бюджетної ночі»

Якщо Верховна Рада не встигне ухвалити законопроєкт «Про Державний бюджет України на 2021 рік» вчасно, то країна житиме за кошторисом 2020 року, але парламент зробить усе можливе, щоб прийняти держбюджет до 1 грудня.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це у коментарі журналістам сказав голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«У нас є норма в бюджетному кодексі, яка визначає, що якщо бюджет не приймається своєчасно, то країна живе за бюджетом минулого року, виконуючи його на 1/12 кожного місяця без видатків розвитку, тобто під видатки споживання. Таким чином, алгоритм є, і ніякої катастрофи немає, якщо бюджет не прийняти своєчасно, але це дуже погано, тому ми зробимо все, аби прийняти бюджет до 1 грудня», - сказав Гетманцев.

Депутат допускає, що Рада може не встигнути ухвалити бюджет через ситуацію з поширенням коронавірусної хвороби, однак вважає такий сценарій малоймовірним.

«Ми, безперечно, не можемо з вами прогнозувати хід хвороби. І якщо в нас більшість від конституційного складу Верховної Ради захворіє на COVID-19, то не відбудуться і засідання, і бюджетна ніч, а, можливо, взагалі ми не встигнемо прийняти цей закон до 1 січня і будемо жити по старому закону в наступні кілька місяців», - зазначив Данило Гетманцев.

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Політик додав, що особисто він, а також Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зроблять усе залежне, щоб під час голосування за кошторис-2021 у парламенті не було "бюджетної ночі".

«Бюджетна ніч - це найгірше, що ми можемо зробити при прийнятті проєкту закону про державний бюджет. Тому я пронозую, що її не буде. Але, як воно буде насправді, як Бог дасть, так і буде», - сказав Гетманцев.

Він також висловив надію, що цього тижня Комітет з питань бюджету збереться, щоб узгодити поправки до проєкту держбюджету-2021. Данило Гетманцев сподівається, що 3 листопада документ буде розглянутий у першому читанні в залі парламенту.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на пленарному засіданні 20 жовтня планувала розглянути питання про ухвалення в першому читанні законопроєкту №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Депутати подали до проєкту держбюджету кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю з 2,5 тис. позицій. Комітет ВР із питань бюджету в п'ятницю, 16 жовтня, мав затвердити поправки до законопроєкту про держбюджет-2021, однак засідання не відбулося через відсутність кворуму.

Голова ВР Дмитро Разумков 19 жовтня зазначив, що Верховна Рада не зможе розглянути в першому читанні проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» на засіданні у вівторок, 20 жовтня, а зможе повернутися до цього питання з 3 листопада.