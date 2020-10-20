Гетманцев прогнозує, що у Раді не буде «бюджетної ночі»
Як передає кореспондент Укрінформу, про це у коментарі журналістам сказав голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
«У нас є норма в бюджетному кодексі, яка визначає, що якщо бюджет не приймається своєчасно, то країна живе за бюджетом минулого року, виконуючи його на 1/12 кожного місяця без видатків розвитку, тобто під видатки споживання. Таким чином, алгоритм є, і ніякої катастрофи немає, якщо бюджет не прийняти своєчасно, але це дуже погано, тому ми зробимо все, аби прийняти бюджет до 1 грудня», - сказав Гетманцев.
Депутат допускає, що Рада може не встигнути ухвалити бюджет через ситуацію з поширенням коронавірусної хвороби, однак вважає такий сценарій малоймовірним.
«Ми, безперечно, не можемо з вами прогнозувати хід хвороби. І якщо в нас більшість від конституційного складу Верховної Ради захворіє на COVID-19, то не відбудуться і засідання, і бюджетна ніч, а, можливо, взагалі ми не встигнемо прийняти цей закон до 1 січня і будемо жити по старому закону в наступні кілька місяців», - зазначив Данило Гетманцев.
Політик додав, що особисто він, а також Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зроблять усе залежне, щоб під час голосування за кошторис-2021 у парламенті не було "бюджетної ночі".
«Бюджетна ніч - це найгірше, що ми можемо зробити при прийнятті проєкту закону про державний бюджет. Тому я пронозую, що її не буде. Але, як воно буде насправді, як Бог дасть, так і буде», - сказав Гетманцев.
Він також висловив надію, що цього тижня Комітет з питань бюджету збереться, щоб узгодити поправки до проєкту держбюджету-2021. Данило Гетманцев сподівається, що 3 листопада документ буде розглянутий у першому читанні в залі парламенту.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на пленарному засіданні 20 жовтня планувала розглянути питання про ухвалення в першому читанні законопроєкту №4000 «Про Державний бюджет України на 2021 рік». Депутати подали до проєкту держбюджету кілька тисяч поправок і пропозицій, на основі яких профільний комітет сформував таблицю з 2,5 тис. позицій. Комітет ВР із питань бюджету в п'ятницю, 16 жовтня, мав затвердити поправки до законопроєкту про держбюджет-2021, однак засідання не відбулося через відсутність кворуму.
Голова ВР Дмитро Разумков 19 жовтня зазначив, що Верховна Рада не зможе розглянути в першому читанні проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік» на засіданні у вівторок, 20 жовтня, а зможе повернутися до цього питання з 3 листопада.