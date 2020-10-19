В Україні посіви озимих у доброму та задовільному стані

Загальний стан посівів озимих зернових культур є добрим та задовільним.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Національної академії аграрних наук України.

Зазначається, що сходи озимих зернових культур отримано за всіх рекомендованих строків сівби. Так, за сівби в ранні (5–10 вересня) та оптимальні (15–25 вересня) строки, рослини пшениці озимої сформували 2 листки висотою 12–14 см та 10–12 см, відповідно. За сівби в допустимо пізні строки (1–7 жовтня) рослини пшениці озимої утворили сходи висотою 2–3 см. Загальний стан посівів добрий та задовільний.

У першій декаді жовтня в Україні спостерігалася надзвичайно тепла для середини осені погода. Середні температури повітря у більшості областей досягали та перевищували 15°C тепла. Переміщення через територію країни активних атмосферних фронтів та південно-західного циклону обумовило значні дощі, окрім Лівобережжя. У багатьох областях західної, центральної та місцями південної частини країни була перевищена максимальна кількість опадів першої декади жовтня та добовий максимум опадів жовтня.

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У другій декаді жовтня продовжувала утримуватися переважно тепла з дефіцитом опадів погода. Середня температура повітря була вищою за норму на 4-8°C і становила 14-19°C тепла. Максимальна температура повітря сягала 20,6-27,0°C, на поверхні ґрунту – до 31-38°C, мінімальна – 0-15°C. Поверхня ґрунту у найхолодніші ночі охолоджувалася від -1 до 8°C тепла. Внаслідок таких погодних умов, на більшості площ під озимими культурами ґрунтова засуха припинилася, запаси вологи у ґрунті поповнились до оптимальної та задовільної кількості. За інформацією науковців НААНУ, в цілому, погодні умови на даний час є сприятливими для росту та розвитку озимих зернових.

Як повідомлялося, станом на 13 жовтня озимими культурами вже засіяно 5,06 млн га (62% від запланованих площ). У тому числі пшеницею засіяно 3,83 млн га (63%), ячменем – 361,46 тис. га (38%), житом – 94,04 тис. га (71%), ріпаком – 768,73 тис. га (76%).

Фото: Андрій Товстиженко, ZN.UA