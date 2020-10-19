В Україні посіви озимих у доброму та задовільному стані
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Національної академії аграрних наук України.
Зазначається, що сходи озимих зернових культур отримано за всіх рекомендованих строків сівби. Так, за сівби в ранні (5–10 вересня) та оптимальні (15–25 вересня) строки, рослини пшениці озимої сформували 2 листки висотою 12–14 см та 10–12 см, відповідно. За сівби в допустимо пізні строки (1–7 жовтня) рослини пшениці озимої утворили сходи висотою 2–3 см. Загальний стан посівів добрий та задовільний.
У першій декаді жовтня в Україні спостерігалася надзвичайно тепла для середини осені погода. Середні температури повітря у більшості областей досягали та перевищували 15°C тепла. Переміщення через територію країни активних атмосферних фронтів та південно-західного циклону обумовило значні дощі, окрім Лівобережжя. У багатьох областях західної, центральної та місцями південної частини країни була перевищена максимальна кількість опадів першої декади жовтня та добовий максимум опадів жовтня.
У другій декаді жовтня продовжувала утримуватися переважно тепла з дефіцитом опадів погода. Середня температура повітря була вищою за норму на 4-8°C і становила 14-19°C тепла. Максимальна температура повітря сягала 20,6-27,0°C, на поверхні ґрунту – до 31-38°C, мінімальна – 0-15°C. Поверхня ґрунту у найхолодніші ночі охолоджувалася від -1 до 8°C тепла. Внаслідок таких погодних умов, на більшості площ під озимими культурами ґрунтова засуха припинилася, запаси вологи у ґрунті поповнились до оптимальної та задовільної кількості. За інформацією науковців НААНУ, в цілому, погодні умови на даний час є сприятливими для росту та розвитку озимих зернових.
Як повідомлялося, станом на 13 жовтня озимими культурами вже засіяно 5,06 млн га (62% від запланованих площ). У тому числі пшеницею засіяно 3,83 млн га (63%), ячменем – 361,46 тис. га (38%), житом – 94,04 тис. га (71%), ріпаком – 768,73 тис. га (76%).
Фото: Андрій Товстиженко, ZN.UA