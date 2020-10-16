Україна відкрита до обговорення форматів «Тримор’я» - заступник Єрмака

Україна відкрита до обговорення форматів і рівня залучення до діяльності “Ініціативи трьох морів” ("Тримор’я") та розраховує на допомогу польських партнерів.

Про це заявив заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв’ю Укрінформу.

“На особливу увагу заслуговує той факт, що президент Дуда, який у 2016 році був одним з ініціаторів створення "Тримор’я", дуже позитивно розглядає перспективу залучення України до цього формату. Україна відкрита до обговорення форматів і рівня залучення до діяльності "Тримор’я". Сподіваємося на прогрес у цьому питанні за допомогою наших польських партнерів”, - зазначив Жовква.

Він розповів, що "Тримор’я" є перспективним форматом міжрегіональної співпраці по лінії Адріатичне–Балтійське–Чорне моря.

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На думку заступника керівника ОП, такий формат просто неможливо уявити без України.

“Ініціатива "Трьох морів" – це про конкретні проєкти в транспортно-транзитній, інфраструктурній, енергетичній та інших сферах. Відтак, взаємодія з державами-учасницями Ініціативи, членами якої є 12 країн Євросоюзу, – предметний інтерес України”, - пояснив він.

Водночас Жовква проінформував, що співпраця вже відбувається у рамках проєкту з розбудови транспортного коридору Via Carpatia.

За його словами, шлях з грецького міста Салоніки до литовського порту Клайпеда включає ланку протяжністю 730 км, яка проходить Польщею уздовж кордону з Україною, і наша держава здійснює будівництво власних автошляхів, які зможуть доєднатися до коридору Via Carpatia.

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Він додав, що це в перспективі – пункти перетину Ягодин та Рава-Руська в напрямку Любліна, а також Краковець у напрямку Жешува.

“Знаємо, що формат "Тримор’я" передбачає можливість інших країн долучитися до цієї важливої ініціативи у якості спостерігача. Саме в цьому полягав меседж, який озвучив президент Зеленський своєму польському колезі. Такий статус вже мають Німеччина та США. Як бачите, перелік нечисельний, але доволі потужний”, - наголосив Жовква.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Республіки Польща 11-13 жовтня перебував з офіційним візитом в Україні, відвідав Київ та Одесу.

У рамках візиту Дуда пообіцяв на саміті “Ініціативи трьох морів” ("Тримор’я") 19-20 жовтня в Естонії ініціювати питання співпраці з Україною.