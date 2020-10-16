На Банковій анонсували переговори з Польщею щодо квот на вантажні перевезення

Міністри інфраструктури України та Польщі на початку листопада проведуть переговори щодо питань вантажоперевізників, у тому числі квот на вантажні перевезення територією Польщі.

Про це розповів заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква в інтерв’ю Укрінформу.

“За результатами домовленостей, досягнутих у ході візиту Анджея Дуди (Президента Польщі — ред.), міністри інфраструктури України та Польщі вже на початку листопада проведуть переговори із залученням профільних відомств (прикордонні та митні служби, асоціації автоперевізників двох держав). Знаю, що опрацьовується можливість проведення робочої зустрічі безпосередньо на українсько-польському кордоні у пункті пропуску “Краківець-Корчова”, - зазначив Жовква.

Він розраховує, що такий формат перемовин дозволить українській стороні не лише надати переконливі аргументи на користь збереження погодженого щорічного обсягу квот, а й спільно з польськими колегами оцінити реальну обстановку на міждержавному кордоні, почути проблеми вантажоперевізників.

Заступник керівника ОП нагадав, що Польща є другим торговельним партнером України серед держав Європи, після укладення Угоди про вільну торгівлю наш товарообіг з ЄС постійно зростає. “Водночас маємо серйозний стримуючий фактор, адже Польща з року в рік скорочує кількість автодозволів для вантажоперевезень. Ситуація, що склалася, об'єктивно обмежує транзитний потенціал Польщі та стримує торгівлю України з іншими країнами Євросоюзу”, - пояснив він.

Жовква підкреслив, що щороку українська сторона наголошує на обґрунтованій необхідності отримання 200 тис. дозволів, які, за його словами, є необхідним мінімумом для забезпечення безперебійного транзиту вантажів. “Натомість Польща щороку зменшує кількість таких дозволів. Наприклад, у 2019 році надано 190 тис., у 2020 році – 160 тис. На наступний, 2021 рік запропоновано 150 тис. Така ситуація є неприйнятною. Відтак питання квоти дозволів було докладно обговорено на рівні президентів України й Польщі”, - наголосив заступник керівника ОП.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Республіки Польща Анджей Дуда 11-13 жовтня перебував з офіційним візитом в Україні, відвідав Київ та Одесу.