Посол ЄС теж відреагував на догану Рожковій і Сологубу

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас вважає, що незалежність Національного банку України і професійне управління регулятором є важливими для фінансової стабільності та економічного розвитку України.

Про це він написав у Твіттері, передає Укрінформ.

«Сильний, незалежний і професійно керований Нацбанк має вирішальне значення для фінансової стабільності України, реформи банківського сектору, інвестицій, економічного розвитку на благо громадян України та макрофінансової підтримки з боку ЄС та інших міжнародних партнерів», - заявив Маасікас.

Таким чином він підтримав посольство США в Києві і представництво МВФ, які відреагували на винесення догани заступникам голови Національного банку України Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу.

Як повідомляв Укрінформ, Рада Національного банку 5 жовтня оголосила догану та недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу.

За словами Рожкової, оголошення догани та недовіри їй і Сологубу відбулося за закритими дверима, без пояснення причин.

Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що забезпечення відповідальності правління НБУ має провадитися згідно з засадами управління Національним банком, які були розроблені у консультаціях з фахівцями МВФ.

У посольстві США в Україні заявили, що поділяють стурбованість МВФ щодо винесення доган.

У свою чергу голова Національного банку Кирило Шевченко заявив, що заступники голови НБУ Рожкова і Сологуб порушили політику "єдиного голосу", що могло зашкодити взаємопорозумінню регулятора із міжнародними партнерами.