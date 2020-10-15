Посол ЄС теж відреагував на догану Рожковій і Сологубу
Про це він написав у Твіттері, передає Укрінформ.
«Сильний, незалежний і професійно керований Нацбанк має вирішальне значення для фінансової стабільності України, реформи банківського сектору, інвестицій, економічного розвитку на благо громадян України та макрофінансової підтримки з боку ЄС та інших міжнародних партнерів», - заявив Маасікас.
Таким чином він підтримав посольство США в Києві і представництво МВФ, які відреагували на винесення догани заступникам голови Національного банку України Катерині Рожковій та Дмитру Сологубу.
Як повідомляв Укрінформ, Рада Національного банку 5 жовтня оголосила догану та недовіру першому заступнику голови НБУ Катерині Рожковій та заступнику голови НБУ Дмитру Сологубу.
За словами Рожкової, оголошення догани та недовіри їй і Сологубу відбулося за закритими дверима, без пояснення причин.
Постійний представник МВФ в Україні Йоста Люнгман заявив, що забезпечення відповідальності правління НБУ має провадитися згідно з засадами управління Національним банком, які були розроблені у консультаціях з фахівцями МВФ.
У посольстві США в Україні заявили, що поділяють стурбованість МВФ щодо винесення доган.
У свою чергу голова Національного банку Кирило Шевченко заявив, що заступники голови НБУ Рожкова і Сологуб порушили політику "єдиного голосу", що могло зашкодити взаємопорозумінню регулятора із міжнародними партнерами.