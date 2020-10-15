АМКУ оштрафував «Ідея Банк» на чотири мільйони за неправдиву рекламу

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував ПАТ «Ідея Банк» за поширення неправдивої інформації під час рекламної кампанії на 4 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що АМКУ прийняв рішення визнати, що «Ідея Банк» вчинив порушення, передбачене Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді повідомлення неправдивих та неповних відомостей у рекламних оголошеннях щодо видачі кредитів.

У ході розгляду справи комітет встановив, що банк на постійній основі поширював різними каналами рекламу своїх акційних пропозицій «Ідеальна 30» ЩОДНЯ ІДЕАЛЬНИЙ КРЕДИТ ПІД ПОВНИЙ 0%» та «Чорна п’ятниця ЦІНИ НАВПІЛ -50% РОЗПРОДАЖ КРЕДИТІВ».

Під час перевірки рекламної інформації було виявлено, що відсоткова ставка за кредитами становить 0,001% річних, а клієнту потрібно окремо платити щомісячні комісії за обслуговування, за відкриття пакету послуг та обов’язковий страховий внесок.

Водночас банк у рекламі не вказав максимальну суму, на яку може бути виданий кредит, реальну річну процентну ставку, максимальний строк, на який видається кредит.

"Ця інформація є обов’язковою для оприлюднення, і вона могла значною мірою вплинути на наміри потенційних клієнтів отримати кредит. Такі дії цілком могли призвести до отримання неправомірних переваг перед іншими учасниками ринку". - відмічають в АМКУ.