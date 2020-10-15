АМКУ оштрафував «Ідея Банк» на чотири мільйони за неправдиву рекламу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.
Зазначається, що АМКУ прийняв рішення визнати, що «Ідея Банк» вчинив порушення, передбачене Законом України «Про захист від недобросовісної конкуренції», у вигляді повідомлення неправдивих та неповних відомостей у рекламних оголошеннях щодо видачі кредитів.
У ході розгляду справи комітет встановив, що банк на постійній основі поширював різними каналами рекламу своїх акційних пропозицій «Ідеальна 30» ЩОДНЯ ІДЕАЛЬНИЙ КРЕДИТ ПІД ПОВНИЙ 0%» та «Чорна п’ятниця ЦІНИ НАВПІЛ -50% РОЗПРОДАЖ КРЕДИТІВ».
Під час перевірки рекламної інформації було виявлено, що відсоткова ставка за кредитами становить 0,001% річних, а клієнту потрібно окремо платити щомісячні комісії за обслуговування, за відкриття пакету послуг та обов’язковий страховий внесок.
Водночас банк у рекламі не вказав максимальну суму, на яку може бути виданий кредит, реальну річну процентну ставку, максимальний строк, на який видається кредит.
"Ця інформація є обов’язковою для оприлюднення, і вона могла значною мірою вплинути на наміри потенційних клієнтів отримати кредит. Такі дії цілком могли призвести до отримання неправомірних переваг перед іншими учасниками ринку". - відмічають в АМКУ.