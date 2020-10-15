У справі недобудованого сховища ядерного палива – третя підозра НАБУ

Детективи Національного антикорупційного бюро повідомили директору приватної компанії про підозру в співучасті в організації надання неправомірної вигоди колишньому посадовцю відокремленого підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом».

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба відомства.

Директор приватної компанії є вже третім підозрюваним у даній справі. Раніше у вересні про підозру повідомили народному депутату України VIII скликання та заступнику генерального директора відокремленого підрозділу НАЕК «Енергоатом».

Слідство встановило, що у 2017 році посадовець відокремленого підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом», зловживаючи своїм службовим становищем, уклав із компанією, підконтрольною екснародному депутату, договір на 929 млн грн. Згідно з ним компанія мала збудувати Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР АЕС України. Згодом витрати на будівництво сховища зросли до 1,36 млрд грн. Однак об’єкт і досі не введено в експлуатацію.

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Натомість упродовж 2017-2019 років посадовець «Енергоатому» безоплатно одержав від іншої компанії, очолюваної директором ТОВ, і також підконтрольної екснародному депутату, три квартири в новобудовах Києва загальною вартістю майже 4,42 млн грн, що, за версією слідства, є неправомірною вигодою.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з квітня 2020 року.