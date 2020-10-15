Нафта дорожчає на тлі даних про зменшення запасів у США

Ціни на нафту підвищилися в четвер, 15 жовтня, через більш значне, ніж очікувалося, падіння запасів нафти у США, а також обмеження видобутку у вересні ОПЕК.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 43,35 за барель, що на $0,03 (0,07%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $41,08 за барель, що на за стандартами завершилися на рівні $43,32 і $41,04 відповідно.

Американський інститут нафти (API) в середу повідомив, що запаси нафти у США на тижні, що завершився 9 жовтня, впали на 5,4 млн барелів. Запаси бензину скоротилися на 1,5 млн барелів, дистилятів - на 3,9 млн барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушинзі збільшилися на 2,2 млн барелів.

Чорне золото також отримало позитивний імпульс після заяв ОПЕК+ про передбачуване 102-відсоткове дотримання узгоджених обмежень видобутку у вересні.

В Азії зафіксовано різке збільшення імпорту нафти Китаєм й Індією у вересні напередодні затяжних свят, що також підтримало ринки, йдеться у звіті в звіті ANZ Research.

У той же час стримуючим фактором для нафтових цін є прогноз попиту, який залишається несприятливим через пандемію, пише S&P Global Platts. Влада Франції в середу оголосила про введення у країні режиму надзвичайного стану, який почне діяти з суботи.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 43,23 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 43,38 долара за барель, що на 6 центів вище за рівень закриття торгів ($43,32).