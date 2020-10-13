Україна готова почати проєкт з обміну цифровими дозволами на вантажні перевезення - Криклій

Україна готова вже найближчим часом почати перші пілотні проєкти з переходу на систему обміну цифровими дозволам на вантажні перевезення і розраховує на підтримку польської сторони в цьому питанні.

Як передає Укрінформ, про це сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час виступу на Українсько-польському економічному форумі в Одесі, повідомляє пресслужба відомства.

“З минулого року ми запровадили електронну систему розподілу дозволів, що прибрало більшість тих питань і зауважень, які були на ринку. Проте нам потрібно зробити ще один крок назустріч і тут ми дуже розраховуємо на підтримку польської сторони в переході на систему обміну цифровими дозволами. Ми будемо першими країнами, які це зроблять”, - зазначив Криклій.

За його словами, перехід на електронну систему унеможливить бюрократію, пришвидшить обмін інформацією та покращить торговельні й економічні зв’язки між країнами.

"Ми готові реалізувати перші пілотні проєкти вже найближчим часом”, - сказав Криклій.

Міністр також наголосив на необхідності забезпечення українських автоперевізників достатньою кількістю дозволів і попросив підтримки з боку польської сторони.

Як повідомляв Укрінформ, 27 грудня 2019 року в Україні почав працювати транспортний портал електронних послуг e-transport.gov.ua, на якому можна скористатися послугою з бронювання дозволу на міжнародні перевезення, але отримати його можна безпосередньо у пункті видачі дозволів.