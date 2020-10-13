В Україні три банки запустили верифікацію клієнтів через «Дію»

Клієнти Приватбанку, Монобанку та А-банку можуть проходити обов'язкову верифікацію чи актуалізацію власних даних через додаток держпослуг «Дія».

Як передає Укрінформ, про це на спільному брифінгу Міністерства цифрової трансформації та Національного Банку повідомив голова НБУ Кирило Шевченко.

"Сьогодні запрацювали ПриватБанк, який має понад 25 млн фізичних осіб клієнтів. Запрацював Монобанк, який має 2,5 млн клієнтів та запрацював А-банк, який має понад 3 млн клієнтів. І це всього за тиждень",- сказав Шевченко.

Він зазначив, що наступного тижня будуть проходити зустрічі з банками, щоб вони долучались до цього проєкту.

«Ми сподіваємось, що такий темп, як ми взяли буде дотриманий протягом найближчих двох-трьох місяців, поки всі банки не виявлять бажання стати учасниками спільної програми з «Дія»,- наголосив Шевченко.

Як повідомляв Укрінформ, Національний банк спростив процедуру віддаленої ідентифікації та верифікації банківських клієнтів з цифровим паспортом у мобільному застосунку «Дія». Відтепер громадянам під час дистанційного відкриття рахунку в банку не потрібно фізично пред’являти ID-картку або біометричний закордонний паспорт, якщо вони мають цифровий паспорт або закордонний цифровий паспорт у мобільному застосунку «Дія». Скористатися цим методом зможуть усі українці, які мають біометричні документи – ID-картку та закордонний паспорт. Для цього їм потрібно встановити застосунок «Дія» на свій смартфон та верифікуватися для отримання цифрового паспорта або закордонного цифрового паспорта за допомогою системи BankID НБУ.