Бензин і не тільки: за рік подешевшали майже всі види пального

З вересня 2019 по вересень 2020 року подешевшали всі види моторного пального, крім скрапленого газу, ціна на який зросла на 0,9%, до 12,14 грн за 1 л.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Державна служба статистики.

У вересні 2020 року ціна бензину А-92 у середньому по Україні становила 22,24 грн за 1 л (на 19,4% менше, ніж у вересні 2019 року); бензину А-95 – 23,36 грн за 1 л (на 18,6% менше); дизельного пального – 22,60 грн за 1 л (на 19,1% менше). Скраплений газ із вересня 2019 року по вересень 2020 року подорожчав на 0,9%, до 12,14 грн за 1 л.

Як повідомляв Укрінформ, споживчі ціни у вересні 2020 року проти серпня 2020 року збільшилися на 0,5%; проти грудня 2019 року – на 1,7%, проти вересня 2019 року – на 2,3%. Загалом за січень-вересень 2020 року ціни на споживчому ринку зросли на 2,4% порівняно з аналогічним періодом минулого року.