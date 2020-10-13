Стартував проєкт обміну електронними рахунками-фактурами між компаніями України і Польщі

Розпочався пілотний проєкт з обміну електронними рахунками-фактурами за допомогою рішення eDelivery між обраними компаніями з України та Польщі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

«Реалізація пілоту закладе фундамент для створення технічно-правових механізмів, за допомогою яких українські компанії зможуть надсилати та отримувати електронні документи від контрагентів з ЄС, США, Канади, Австралії, Сінгапуру та ін.», — підкреслив проєктний менеджер пілоту eDelivery від Мінцифри Михайло Латинський.

Як зазначається, проєкт eDelivery впроваджується Програмою EU4Digital і є важливим кроком на шляху до забезпечення безпечного, надійного, доступного і ефективного обміну даними щодо транскордонних рахунків між країнами-партнерами Східного партнерства і ЄС.

Компаніями-учасницями від України стали один з провідних і найбільших виробників соняшникової олії і постачальник сільгосппродукції "Кернел" та Premier Food, яка надає комплексні послуги громадського харчування та постачає м’ясні та молочні продукти. Для забезпечення обміну даними рахунків з польською стороною участь у проєкті бере сертифікований постачальник послуг точки доступу до мережі Peppol eDelivery Edison S.A.

В Україні найперша точка доступу мережі Peppol eDelivery створена, обслуговується і управляється Державним підприємством «Дія».

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Партнери, що беруть участь у транскордонній торгівлі, будуть обмінюватися даними рахунків у мережі Peppol через eDelivery. Пілотний проєкт буде вважатися успішним, якщо компанії з України та Польщі зможуть обмінюватися стандартизованими даними рахунків-фактур у момент виставлення рахунку з використанням рішення eDelivery.

Після завершення пілоту команда Програми EU4Digital підготує рекомендації щодо необхідних юридичних, організаційних і технічних коригувань, які необхідно внести для повномасштабного впровадження рішення на національному рівні.