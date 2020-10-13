Нафта відновлюється після падіння на 2,9% у попередній день
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $ 41,79 за барель, що на $ 0,07 (0,17%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $ 39,50 за барель, що на $ 0,07 (0,18%) вище від рівня попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 41,72 і $ 39,43 відповідно.
За даними Dow Jones Market Data, обидва контракти завершили вчорашні торги на мінімальній позначці з 5 жовтня.
Після перебоїв у роботі, викликаних ураганом "Дельта", нафтогазові виробники почали відновлювати видобуток у Мексиканській затоці. За оцінками Бюро з питань безпеки та охорони навколишнього середовища міністерства внутрішніх справ США, станом на понеділок було зупинено 69,4% нафтовидобувних потужностей у Мексиканській затоці в порівнянні з 91% днем раніше.
Крім цього, в п'ятницю норвезька нафтогазова асоціація Norwegian Oil & Gas досягла угоди з питань оплати праці з профспілкою Lederne, що дозволило завершити страйк працівників деяких родовищ, який тривав з 30 вересня.
Національна нафтова компанія Лівії, своєю чергою, в неділю оголосила про відновлення видобутку на найбільшому нафтовому родовищі в країні "Шарара", яке може виробляти до 300 тис. б/д.
Стурбованість трейдерів також викликає стрибок нових випадків зараження коронавірусом, який загрожує введенням нових карантинних заходів.
Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 42,09 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 41,76 долара за барель, що на 4 центи вище за рівень закриття торгів ($ 41,72).