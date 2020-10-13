Нафта відновлюється після падіння на 2,9% у попередній день

Ціни на нафту підвищуються у вівторок, 13 жовтня, після помітного зниження днем ​​раніше, але надлишок пропозиції продовжує тиснути на ринок.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $ 41,79 за барель, що на $ 0,07 (0,17%) вище за ціну на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становила $ 39,50 за барель, що на $ 0,07 (0,18%) вище від рівня попередньої сесії. Попередні торги за стандартами завершилися на рівні $ 41,72 і $ 39,43 відповідно.

За даними Dow Jones Market Data, обидва контракти завершили вчорашні торги на мінімальній позначці з 5 жовтня.

Після перебоїв у роботі, викликаних ураганом "Дельта", нафтогазові виробники почали відновлювати видобуток у Мексиканській затоці. За оцінками Бюро з питань безпеки та охорони навколишнього середовища міністерства внутрішніх справ США, станом на понеділок було зупинено 69,4% нафтовидобувних потужностей у Мексиканській затоці в порівнянні з 91% днем ​​раніше.

Крім цього, в п'ятницю норвезька нафтогазова асоціація Norwegian Oil & Gas досягла угоди з питань оплати праці з профспілкою Lederne, що дозволило завершити страйк працівників деяких родовищ, який тривав з 30 вересня.

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Національна нафтова компанія Лівії, своєю чергою, в неділю оголосила про відновлення видобутку на найбільшому нафтовому родовищі в країні "Шарара", яке може виробляти до 300 тис. б/д.

Стурбованість трейдерів також викликає стрибок нових випадків зараження коронавірусом, який загрожує введенням нових карантинних заходів.

Станом на 09:15 за київським часом, ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 42,09 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 41,76 долара за барель, що на 4 центи вище за рівень закриття торгів ($ 41,72).