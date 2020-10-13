Закон про електронну торгівлю ліками офіційно опублікували

Закон “Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами” опубліковано в офіційній газеті Ради “Голос України”.

Як передає Укрінформ, текст закону також оприлюднено на сайті видання.

Закон повинен врегулювати правовідносини у сфері дистанційної торгівлі лікарськими засобами та захистити кінцевого споживача від таких ризиків, як недотримання умов зберігання та перевезення лікарських засобів; порушення процедури обігу лікарських засобів, включно з можливістю потрапляння до пацієнта неякісних або фальсифікованих ліків.

Очікується, що реалізація запропонованих норм забезпечить покращення можливості доступу до лікарських засобів для кінцевого споживача; належне ліцензування дистанційної торгівлі ліками для аптечних закладів, за умови виконання вимог до зберігання, відпуску та транспортування.

Крім того, ухвалений документ має забезпечити дієвість механізму нагляду та контролю у сфері дистанційного обігу лікарських засобів і відповідальності осіб за порушення законодавства у цій сфері.

Положення закону приведені у відповідність з Директивою № 2001/83/ЕС Європейського Парламенту та Ради «Кодекс Співтовариства відносно лікарських засобів (для застосування людиною)».

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Закон шляхом внесення відповідних змін до статей 2 та 19 Закону «Про лікарські засоби», закріплює на рівні закону перелік основних вимог до дистанційної торгівлі лікарськими засобами з метою їх імплементації у національному законодавстві та адаптації регулювання даного процесу відповідно до законодавства ЄС.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через три місяці з дня набрання ним чинності.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 вересня в другому читанні ухвалила Закон "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами" (№3615-1).

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 22 вересня, а Президент Володимир Зеленський — 12 жовтня.