Закон про електронну торгівлю ліками офіційно опублікували
Як передає Укрінформ, текст закону також оприлюднено на сайті видання.
Закон повинен врегулювати правовідносини у сфері дистанційної торгівлі лікарськими засобами та захистити кінцевого споживача від таких ризиків, як недотримання умов зберігання та перевезення лікарських засобів; порушення процедури обігу лікарських засобів, включно з можливістю потрапляння до пацієнта неякісних або фальсифікованих ліків.
Очікується, що реалізація запропонованих норм забезпечить покращення можливості доступу до лікарських засобів для кінцевого споживача; належне ліцензування дистанційної торгівлі ліками для аптечних закладів, за умови виконання вимог до зберігання, відпуску та транспортування.
Крім того, ухвалений документ має забезпечити дієвість механізму нагляду та контролю у сфері дистанційного обігу лікарських засобів і відповідальності осіб за порушення законодавства у цій сфері.
Положення закону приведені у відповідність з Директивою № 2001/83/ЕС Європейського Парламенту та Ради «Кодекс Співтовариства відносно лікарських засобів (для застосування людиною)».
Закон шляхом внесення відповідних змін до статей 2 та 19 Закону «Про лікарські засоби», закріплює на рівні закону перелік основних вимог до дистанційної торгівлі лікарськими засобами з метою їх імплементації у національному законодавстві та адаптації регулювання даного процесу відповідно до законодавства ЄС.
Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через три місяці з дня набрання ним чинності.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 вересня в другому читанні ухвалила Закон "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами" (№3615-1).
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 22 вересня, а Президент Володимир Зеленський — 12 жовтня.