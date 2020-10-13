Закон про електронну торгівлю ліками офіційно опублікували

Закон про електронну торгівлю ліками офіційно опублікували

Укрінформ
Закон “Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами” опубліковано в офіційній газеті Ради “Голос України”.

Як передає Укрінформ, текст закону також оприлюднено на сайті видання.

Закон повинен врегулювати правовідносини у сфері дистанційної торгівлі лікарськими засобами та захистити кінцевого споживача від таких ризиків, як недотримання умов зберігання та перевезення лікарських засобів; порушення процедури обігу лікарських засобів, включно з можливістю потрапляння до пацієнта неякісних або фальсифікованих ліків.

Очікується, що реалізація запропонованих норм забезпечить покращення можливості доступу до лікарських засобів для кінцевого споживача; належне ліцензування дистанційної торгівлі ліками для аптечних закладів, за умови виконання вимог до зберігання, відпуску та транспортування.

Крім того, ухвалений документ має забезпечити дієвість механізму нагляду та контролю у сфері дистанційного обігу лікарських засобів і відповідальності осіб за порушення законодавства у цій сфері.

Положення закону приведені у відповідність з Директивою № 2001/83/ЕС Європейського Парламенту та Ради «Кодекс Співтовариства відносно лікарських засобів (для застосування людиною)».

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Закон шляхом внесення відповідних змін до статей 2 та 19 Закону «Про лікарські засоби», закріплює на рівні закону перелік основних вимог до дистанційної торгівлі лікарськими засобами з метою їх імплементації у національному законодавстві та адаптації регулювання даного процесу відповідно до законодавства ЄС.

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та вводиться в дію через три місяці з дня набрання ним чинності.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 17 вересня в другому читанні ухвалила Закон "Про внесення змін до статті 19 Закону України "Про лікарські засоби" щодо здійснення електронної роздрібної торгівлі лікарськими засобами" (№3615-1).

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав його 22 вересня, а Президент Володимир Зеленський — 12 жовтня.

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