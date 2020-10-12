Фермерським господарствам нарахували 71,6 мільйона компенсацій

Фермерським господарствам станом на 12 жовтня 2020 року нараховано 71, 57 млн грн державної підтримки.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Допомогу здійснено за бюджетною програмою «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств». Як зазначається, 24, 4 млн грн із загальної суми буде надано для часткової компенсації вартості придбаної сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва за 2019 рік. Кошти отримають 460 фермерських господарств, які придбали 1 152 одиниці техніки.

Також 8,54 млн грн надійде фермерам для надання часткової компенсації вартості насіння сільськогосподарських рослин вітчизняного виробництва за 2019 рік. Кошти отримають 447 фермерських господарств, які придбали майже 3,37 тис. тонн насіння.

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Ще 12,64 млн грн (за жовтень-листопад 2019 року) буде спрямовано для надання бюджетної субсидії на 1 га оброблюваних угідь новоствореним та понад 25,99 млн грн – іншим фермерським господарствам. Загалом кошти отримають 1 086 фермерських господарств.

«Для нас є важливим, щоб в Україні розвивався малий та середній бізнес на селі. Фермерство на сьогодні отримує від держави преференції та все більше укріплює свої позиції на ринку. Ми забезпечили фермерам фінансову підтримку за багатьма напрямами. Крім того, фермери не обмежені у користуванні державною підтримкою, документи можна подавати за усіма програмами», - наголосив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів на засіданні 19 лютого 2020 року визначив 8 основних напрямків в аграрному секторі економіки, на які у 2020 році будуть спрямовані 4 млрд грн державної підтримки.

Зокрема, передбачається державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції; фінансова підтримка розвитку фермерських господарств; часткова компенсація вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва; фінансова підтримка заходів в агропромисловому комплексі шляхом здешевлення кредитів; фінансова підтримка розвитку садівництва, виноградарства та хмелярства; надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати.