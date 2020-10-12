Нафта дешевшає на тлі відновлення видобутку в Мексиканській затоці
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $42,52 за барель, що на $0,33 (0,77%) нижче ціни на момент закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на нафту WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $40,28 за барель, що на $0,32 (0,79%) нижче рівня попередньої сесії. Попередні торги щодо стандартів завершилися на рівні $42,85 і $40,60 відповідно.
Минулого тижня вартість Brent збільшилася на 9,1%, WTI - на 9,6%.
У п'ятницю норвезька нафтогазова асоціація Norwegian Oil & Gas досягла угоди з питань оплати праці з профспілкою Lederne, що дало можливість закінчити страйк працівників деяких родовищ, який тривав з 30 вересня. Раніше дії профспілки призвели до зниження видобутку в країні на 330 тис. барелів нафтового еквівалента на добу, при цьому існувала загроза скорочення видобутку на 1 млн б/д, зазначає S&P Global Platts.
Тим часом нафтогазові компанії у Мексиканській затоці почали оцінювати збитки через ураган "Дельта" для проведення необхідних ремонтних робіт і відновлення видобутку.
За оцінками Бюро з питань безпеки та охорони навколишнього середовища міністерства внутрішніх справ США, станом на неділю було зупинено більш як 91% нафтовидобувних потужностей у Мексиканській затоці.
Крім того, національна нафтова компанія Лівії у неділю оголосила про відновлення видобутку на найбільшому нафтовому родовищі в країні "Шарара", яке може виробляти до 300 тис. б/д.
"На лівійському родовищі" Шарара "спочатку буде добуватися 40 тис. б/д, а потім, протягом 10 днів, планується досягнути максимального видобутку в приблизно 300 тис. б/д. Повернення цих барелів на ринок на постійній основі непокоїтиме "биків" на нафтовому ринку і стане головним болем для ОПЕК", - вважає аналітик AxiCorp Стівен Іннс.
За даними нафтосервісної компанії Baker Hughes, кількість діючих нафтових бурових установок у США минулого тижня зросла на чотири одиниці - до 193 установок. Збільшення їх числа спостерігалося третій тиждень поспіль.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 42,44 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася за 42,53 долара за барель, що на 32 центи нижче рівня закриття торгів ($42,85).