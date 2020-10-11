Треба виграти конкуренцію за капітал на світовому ринку - Шмигаль про економічну стратегію до 2030 року

Україна має сформувати конкурентоспроможні умови для бізнесу та інвестицій та відновити довіру до держави.

На цьому наголосив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на другому засіданні робочої групи щодо розробки Національної економічної стратегії до 2030 року, повідомляє Укрінформ із посиланням на Урядовий портал.

«Україна повинна стати найпривабливішою країною економічних можливостей для інвестицій, інновацій, ведення бізнесу, найкращим місцем для реалізації творчого потенціалу, втілення ідей і власного розвитку. Необхідно сформувати конкурентоспроможні умови для бізнесу та інвестицій та відновити довіру до держави. Також ми повинні виграти конкуренцію за капітал на світовому ринку та стимулювати розвиток інновацій і модернізацію секторів економіки для забезпечення їх конкурентоспроможності на міжнародному ринку. І врешті-решт сприяти розвитку людського потенціалу і виграти конкуренцію за таланти», — сказав Шмигаль.

Учасники заходу розглянули візію стратегії та технічне завдання для опрацювання конкретних напрямків стратегії експертними групами, що працюють на платформі Центру економічного відновлення.

Координатор робочої групи, виконавчий директор Центру економічного відновлення Кирило Криволап презентував матеріали, над якими працює група.

«Сьогодні над створенням документу працюють 20 експертних груп за різними напрямками. Ми провели аналіз тенденцій розвитку економіки в Україні та у світі, проаналізували вже затверджені на державному рівні стратегії, доктрини та Указ Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року». Безумовно, ми також враховуємо зміни умов розвитку нашої держави, які склалися внаслідок російської збройної агресії проти України, а також тенденції в освіті та медицині через світову пандемію. Наше завдання, щоб документ, який буде розроблено, максимально відповідав викликам сьогодення і враховував майбутні зміни, які ми зараз можемо прогнозувати», — зазначив Криволап.

До процесу розроблення Національної економічної стратегії залучені урядовці, провідні спеціалісти з різних галузей, науковці, міжнародні аналітики, представники бізнесу.

Як повідомлялося, процес створення Національної економічної стратегії ініціював Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з представниками українського бізнесу. На зустрічі були визначені сім векторів розвитку України, які стануть основою розробки стратегії. Серед них — стимули для промисловості, агросектору, видобування, транспортні коридори, стимули для IT та R&D, інфраструктури та внутрішніх перевезень, енергетичного сектору.

Ініціативи, закладені у стратегії, будуть виділені у державні цільові програми.

Фото: Урядовий портал