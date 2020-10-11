У Києві вручать всеукраїнську бізнес-премію "Cabinet Boss. TOP-50"

Нагородження номінантів всеукраїнської бізнес-премії "Cabinet Boss. TOP-50" відбудеться 12 жовтня в Києві, в Fairmont Grand Hotel.

Як передає Укрінформ, про це оголосили організатори премії в рамках пресконференції "Розвиток бізнесу в епоху сингулярності. Про Всеукраїнську бізнес-премію "Cabinet Boss. TOP-50".

Головна мета премії, за словами організатора церемонії нагородження бізнес-премії "Cabinet Boss. TOP-50" Марини Філіпенко, полягає у формуванні позитивного іміджу українського бізнесу на міжнародному рівні, у приверненні уваги до компаній і персон, які завоювали лідируючі позиції на українському ринку.

Також у рамках премії визначать найбільш значущі суспільні події, які вплинули на розвиток країни. Серед номінантів - українські підприємці, інвестори, дипломати і відомі особистості.

Премія була заснована в 2019 році. Планується, що церемонія нагородження в рамках "Cabinet Boss. TOP-50" відбуватиметься щорічно. Список номінантів премії формуватиметься на підставі даних, наданих аналітичними партнерами премії. До Експертної ради "Cabinet Boss. TOP-50" запрошуватимуться громадські і політичні діячі України та інших країн, бізнесмени, провідні фахівці в конкретних професійних напрямках.