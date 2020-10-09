Новояворівська та Новороздільська ТЕЦ вчасно дадуть тепло в оселі– Немчінов

Належне функціонування Новояворівської та Новороздільської теплоелектроцентралей буде забезпечно, тому тепло у домівки людей подадуть вчасно.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав на брифінгу за результатами засідання уряду, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Новояворівська та Новороздільська теплоелектроцентралі є окремими спорудами і комплексами, які управляються дочірнім підприємством НАК «Нафтогазтепло» і передані АРМА в управління. Минулого тижня відбулося засідання Антикорупційного суду, на якому в управління було передано мережі у Новояворівську, що дозволить орієнтовно 15 жовтня, залежно від погодних умов, запустити опалювальний сезон і в Новояворівську і в Новому Розділі», - сказав Немчінов.

Міністр КМУ опікується питаннями, пов’язаними із забезпеченням належного функціонування Новояворівської та Новороздільської теплоелектроцентралей.

Ще у вересні було розпочато перевірку, як виконуються рішення щодо врегулювання проблемних питань Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ з метою уникнення зриву опалювального періоду та недопущення надзвичайної ситуації у місті Новояворівськ та місті Новий Розділ.

Тоді виявили, що Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) не виконало два своїх пункти або пояснили, що виконали їх частково. Потім АРМА підготувало проєкт постанови уряду "Щодо виключення порядку реалізації єдиних майнових комплексів", що передбачає реалізацію арештованого майна з метою його подальшого функціонування.

Як повідомлялося, у Кабінеті Міністрів 10 серпня на нараді під головуванням міністра Кабміну Олега Немчінова обговорили проблемні питання щодо Новороздільської та Новояворівської ТЕЦ з метою уникнення зриву опалювального періоду.