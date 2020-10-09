Виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва йде з посади

Виконавчий директор Фонду розвитку підприємництва Руслан Гашев йде з посади.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Фейсбуці.

"Сьогодні закінчується строк мого призначення на посаду виконавчого директора Фонду розвитку підприємництва. І я йду не просто з Фонду, а й зі структури Мінфіну, членом команди якого я був майже 3 роки", - написав Гашев.

Він зазначив, що за час його перебування на посаді багато зроблено.

"Ми створили сучасні організації, які успішно працюють і демонструють зразкову ефективність: Ukrainian Startup Fund та Ukraine Invest. Ми знайшли нових партнерів за кордоном, які стали по-іншому дивитися на Україну та її державні інституції, а це довіра. <...> Ми трансформували Німецько-Український фонд у Фонд розвитку підприємництва і дали йому новий поштовх і вектор розвитку", - зазначив Гашев.

Також він анонсував появу у Фонду розвитку підприємництва нового стратегічного партнера.

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"Трохи інсайду без деталей: у Фонду має з'явитися ще один стратегічний партнер, який готовий надавати пільгове фінансування для українських підприємців. Звісно, через Фонд і банківський сектор. Ми отримаємо першокласну експертизу передової держави світу, де підтримка малого і середнього підприємництва піднесена до національної ідеї", - додав Гашев.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський 21 січня підписав Закон “Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо Фонду розвитку підприємництва”. Документом, зокрема, передбачено 2 млрд грн на фінансування нової бюджетної програми "Забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва".