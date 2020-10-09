Бюджет торік недоотримав 150 мільйонів від приватизації – Рахункова палата

Внаслідок невиконання Фондом державного майна на кінець 2019 року планових надходжень від приватизації уряд зменшив планові показники в більш як 24 рази – з 17,1 до 0,7 млрд грн, але навіть такий план Фонд державного майна не виконав на 150 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Рахункової палати за підсумками аналізу звіту Фонду державного майна України за 2019 рік у частині, що впливає на виконання державного бюджету.

Аналіз засвідчив, що продаж об’єктів великої приватизації минулого року не відбувся.

Від продажу об’єктів малої приватизації надійшло 660 млн грн (з урахуванням податків), а в додатку до звіту зазначена сума 622 млн грн. Розбіжність становить 38 млн грн. Тому у звіті Фонду неможливо визначити достовірну суму надходжень від реалізації об’єктів малої приватизації.

За даними Державної казначейської служби України, у 2019 році такі надходження становили 550 млн грн.

На 250 об’єктів малої приватизації із 373 проданих ціну довелося знижувати. Як наслідок, дохід становив 220 млн грн за стартової ціни лотів 245 млн грн.

Від оренди державного майна у 2019 році перераховано до бюджету майже 1,56 млрд грн при плані 1,2 млрд грн.

Водночас Фонд не повною мірою контролював використання державного майна, переданого в оренду, виконання договорів оренди та відповідні надходження до держбюджету. Заборгованість орендарів на кінець звітного року становила 174 млн грн, що на 32 млн грн більше за аналогічний показник 2018 року.

Крім того, від управління корпоративними правами держави, яке здійснює Фонд, до держбюджету від сплати дивідендів надійшло 840 млн грн.