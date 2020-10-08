Уряд переходить від концепції «донорства» до «партнерства з розвитку» - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про перехід у питаннях міжнародної допомоги від концепції «донорства» до «партнерства з розвитку» та окреслив топ-5 пріоритетів українського уряду.

На цьому він наголосив під час відеоконференції з керівниками місій в Україні та головами зі співробітництва у рамках Форуму координації міжнародної технічної допомоги «Партнерство заради розвитку», повідомляє Укрінформ з посиланням на Урядовий портал.

Так, Шмигаль наголосив, що уряд переходить від концепції «донорства» до «партнерства з розвитку», і цей форум, за його словами, засвідчує початок спільного формування порядку денного й пріоритетів для розвитку.

Читайте також: Міненерго представило Концепцію реформи вугільної галузі до 2027 року

Прем’єр-міністр підкреслив, що уряд продовжує послідовне втілення реформ, спрямованих на відновлення економічного зростання та наближення України до ЄС.

«Пріоритетами уряду є виконання міжнародних зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС та Меморандумом з МВФ, а також досягнення Цілей сталого розвитку як індикаторів нашої роботи. Сфери нашої діяльності тотожні пріоритетам партнерів з розвитку, зокрема це економічна свобода, національна безпека, верховенство права, людський розвиток та ефективне урядування», - сказав він.

Шмигаль виокремив топ-5 пріоритетів, які уряд має намір реалізовувати в Україні.

Читайте також: Україна та ЄБРР уклали угоду про запобігання корупції

«По-перше, це державне приватне партнерство у сфері інфраструктури, зокрема концесія портів, аеропортів, створення концесійних автодоріг. Україні прийшов час створити мережу концесійних автобанів, які візьмуть на себе основне транзитне транспортне навантаження, та дасть змогу нам зберегти міжобласні й міжрайонні дороги», - зазначив Прем’єр-міністр.

Другим пріоритетом він назвав реалізацію Зеленого курсу ЄС в Україні, зокрема через відповідні ініціативи у сфері водневої енергетики, справедливої трансформації вугільних регіонів, управління відходами.

«Захист довкілля й створення в Україні стратегії сміттєпереробки й утилізації сміття - це також пріоритет. Це одна з тих реформ, що дасть колосальний поштовх для захисту довкілля в Україні», - сказав Шмигаль.

Також Прем’єр-міністр відніс до власних пріоритетів створення фондового ринку для залучення інвестиційних та фінансових ресурсів у країну та пенсійну реформу, зокрема впровадження накопичувальної системи, розвиток наступних рівнів пенсійного забезпечення.

«Над ще одним пріоритетом уряд вже почав роботу - це створення Національної економічної стратегії до 2030 року. Закликаю наших партнерів долучатися й допомагати в розробленні цього документа», - зауважив Шмигаль.

За підсумками форуму Прем'єр-міністр і Партнери з розвитку ухвалили спільну заяву, в якій визначили основні напрямки для співпраці.

За даними урядової пресслужби, сторони підтвердили подальше зміцнення партнерства в наступному році і зобов’язалися продовжувати діалог на всіх трьох рівнях координації міжнародної технічної допомоги.

Фото: kmu.gov.ua