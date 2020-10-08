Зеленський у Лондоні: Національний банк був, є й залишиться незалежним

Президент Володимир Зеленський сподівається, що Україна буде економічно стійкішою за деякі інші країни до викликів коронакризи, зважаючи, що ключові галузі - агропромисловість та ІТ зазнали меншого удару.

Про це він заявив під час зустрічі в Лондоні з представниками найбільших інвесторів в українські державні цінні папери, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу глави держави.

«Ми робимо все для вашого захисту, впевненості, розвитку потенціалу та нових проєктів», – сказав Президент, звертаючись до інвесторів.

Він зазначив, що поширення COVID-19 стало викликом як для світової, так і для української економіки.

Водночас, за його словами, уряд України прогнозує, що в цьому році наша економіка скоротиться на 4,8%, а наступного року очікується суттєве відновлення - до 4,6%.

«Ми розраховуємо, що економічно Україна буде більш стійкою, ніж інші країни, оскільки ключові галузі, зокрема агропромисловість та ІТ, зазнали меншого удару та сприятимуть відновленню економіки», – зауважив Зеленський.

Також він наголосив, що надважливою для України є підтримка міжнародних партнерів.

«Ми вдячні МВФ, ЄС та Світовому банку за фінансові пакети підтримки для нашої держави та підтримку важливих реформ в Україні», – сказав Президент.

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Глава держави також підкреслив, що Україна послідовно реалізує всі реформи, погоджені Меморандумом з МВФ, зокрема, лібералізовано ринок газу для приватних споживачів та запроваджено прозорий ринок сільськогосподарських земель.

Він додав, що з моменту призначення нового голови Національного банку України НБУ продовжує проводити зважену монетарну політику задля забезпечення макроекономічної стабільності.

«Національний банк був, є й залишиться незалежним», – відзначив Зеленський.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 7-8 жовтня перебуває з офіційним візитом у Великій Британії.

Фото: ОП