Одеський припортовий завод спростовує фейки про «газовий схематоз»

Акціонерне товариство «Одеський припортовий завод» заявляє, що підприємство покращило фінансові показники своєї діяльності та повернуло собі статус великого платника податків.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі ОПЗ, коментуючи інформацію у ЗМІ щодо, нібито, існування «газового схематозу», через який із заводу «викачуються гроші».

«Згідно Правил постачання природного газу, які затверджені постановою НКРЕКП, Акціонерне товариство «Одеський припортовий завод» не має можливості здійснювати виробничу діяльність через прямі поставки природного газу. На підприємство накладені обмеження через заборгованість перед НАК «Нафтогаз України».

Таким чином, в умовах діючого законодавства для АТ «ОПЗ» єдиним можливим варіантом є робота за давальницьким договором. Це дозволяє стабільно працювати підприємству, утримувати кадровий потенціал, забезпечувати безперебійну експлуатацію технологічного обладнання та сплачувати податки у бюджети всіх рівнів», - заявили у пресслужбі.

В ОПЗ додали, що лише за 9 місяців поточного року АТ «ОПЗ» перерахувало 450 млн грн. податків та зборів проти 182 млн грн за аналогічний період 2019 року.

«У вересні цього року Акціонерне товариство «Одеський припортовий завод» за показниками досягнутих доходів за останні 12 місяців знову повернуло собі статус великого платника податків», – ствердили у пресслужбі підприємства.

Разом з тим в ОПЗ додали, що основний вплив на показник фінансової звітності здійснило значення курсу НБУ гривні до долара США.

«Зміцнення курсу національної валюти протягом 1-го півріччя 2019 року в середньому на 5,4% призвело до позитивних курсових різниць в розмірі 457,3 млн грн у складі доходів підприємства. Зворотна ситуація спостерігалася в аналогічному періоді 2020 року. Зростання курсу гривні в середньому на 12,7% призвело до виникнення негативних курсових різниць в розмірі 965 млн грн у складі витрат підприємства.Таким чином, аналіз фінансової звітності за результатами діяльності АТ «ОПЗ» за 1-е півріччя 2020 року свідчить про покращення показників роботи підприємства у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року. Без урахування впливу курсових різниць, у 1-му півріччі 2020 року АТ «ОПЗ» отримало операційний прибуток у розмірі 54,2 млн грн проти збитку 104,7 млн грн за 1-е півріччя 2019 року», - пояснили в пресслужбі підприємства.

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Раніше у деяких ЗМІ з’явилися публікації, де стверджувалося, що за підсумками першого півріччя 2020 року ОПЗ, нібито, отримав чисті збитки у розмірі 1,17 млрд грн, у той час, як за аналогічний період 2019 року – чистий прибуток підприємства склав 350,67 млн грн.

На думку авторів публікації, причиною цього є «газовий схематоз», нібито, звична практика на заводі, що дозволяє «викачувати гроші» з підприємства.

Фото з відкритих джерел