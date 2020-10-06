Держаудитслужба спростовує інформацію ЗМІ про порушення у Нафтогазі на 226 мільярдів

Державна аудиторська служба України заявляє, що інформація деяких ЗМІ про виявлення в роботі «Нафтогазу» порушень на 226 млрд грн, через які бюджет недоотримав понад 75 млрд грн, не відповідає дійсності.

Як передає Укрінформ, про це повідомила Держаудитслужба у Фейсбук.

«Сьогодні у засобах масової інформації з’явилася інформація щодо нібито результатів контрольного заходу, проведеного Держаудитслужбою в АТ «НАК «Нафтогаз України». Держаудитслужба дійсно провела контрольний захід на АТ «НАК «Нафтогаз України», узгоджувальні процедури завершені та процедуру реалізації матеріалів тільки розпочато», - зазначили у відомстві.

При цьому в Держаудиті звертають увагу, що до них не надходило жодного запиту про надання інформації чи роз’яснень про зазначений контрольний захід.

«Держаудитслужба в будь-яких засобах масової інформації та на власному офіційному вебсайті публікацій про зазначений контрольний захід не розміщувала. Держаудитслужба не підтверджує інформацію, висвітлену у деяких ЗМІ, оскільки така інформація є суб’єктивною думкою автора і не відповідає дійсності», - наголошується в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше «Економічна правда» написала, що ревізори Держаудитслужби нарахували у роботі "Нафтогазу" недоліків та фінансових порушень на понад 226 млрд гривень, через які державний бюджет зазнав втрат на суму 75 млрд гривень – це більше за минулорічний прибуток всієї Групи Нафтогаз, включно з грошима від Стокгольмського арбітражу.