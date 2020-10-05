За програмою «Доступні кредити 5-7-9%» минулого тижня видали 820 мільйонів - Мінфін

Минулого тижня уповноважені банки в межах програми «Доступні кредити 5-7-9%» видали 322 кредити на 820 млн грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

При цьому 72% (592 млн грн) від загальної суми становлять угоди з рефінансування попередньо виданих кредитів. 15% (120 млн грн) – це видані уповноваженими банками інвестиційні кредити. Позики на поповнення оборотних коштів сягають 13% (108 млн грн).

За даними міністерства, загалом за час дії програми «Доступні кредити 5-7-9%» уповноважені банки видали 4 127 позик на 9,883 млрд грн. З них 7,760 млрд грн - рефінансування попередньо отриманих позик, 1,608 млрд грн підприємці отримали на капітальні інвестиції та 515 млн грн – на поповнення оборотних коштів.

Позику за програмою «Доступні кредити 5-7-9%» можна отримати в Ощадбанку, Укргазбанку, ПриватБанку, Укрексімбанку, банку «Львів», ПУМБі та ще 12 інших банках.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежить від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менш як до 5% річних.

У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом було збільшено максимальну суму кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.