Держпродспоживслужба переходить у «цифру» - Петрашко

У Держпродспоживслужбі готуються чотири масштабні проєкти з цифровізації: оцифрування електронного реєстру потужностей операторів ринку, запровадження електронних ветеринарних сертифікатів, цифровізація фітосанітарних послуг та процесів, а також розробка онлайн платформи для подання та відслідковування скарг споживачів.

Про це Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повідомило у Фейсбуці, передає Укрінформ.

Етапи впровадження зазначених цифрових послуг та їх ефект на бізнес та споживачів обговорили на нараді у Мінекономіки під головуванням міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка.

Так, одним із проєктів є вдосконалення Державного реєстру потужностей операторів ринку. Реєстрація потужностей відбуватиметься онлайн через портал «Дія» або портал Держпродспоживслужби. Це дасть змогу забезпечити обмін даними з іншими державними реєстрами, а також реалізувати зручну пошукову систему на порталі Держпродспоживслужби. Планується, що проєкт запуститься до кінця 2020 року.

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Ще одним проєктом цифровізації послуг служби є запровадження електронних міжнародних ветеринарних сертифікатів. Оформити документи можна буде онлайн через сучасну інформаційну систему. Також буде можливість перевірки автентичності сертифікатів через QR-код (як для бізнесу, так і для іноземних партнерів та інспекторів). Серед плюсів - зменшення фінансового навантаження на бізнес щодо перекладу на 23 мови країн-ЄС, адже переклад сертифікатів різними мовами буде здійснюватися автоматично. Крім того, планується інтеграція національної системи з іншими реєстрами служби, а також з європейською системою TRACES.

Цифровізація фітосанітарних послуг та процесів передбачає подачу заявки на оформлення вантажу онлайн, ведення аналітики оформлених документів; унеможливлення підробки документів при експорті; зменшення надходження міжнародних нотифікацій щодо неправильного оформлення фітосанітарних сертифікатів; оперативний контроль за переміщенням вантажів; обмін електронними фітосанітарними сертифікатами з торговельними партнерами, що попередить затримку вантажів при розмитненні в країні імпорту. Реалізується також інтеграція національної системи зі світовою системою The HUB.

Ще один проєкт - розробка онлайн платформи для подання та відслідковування скарг споживачів. Цей інструмент дасть змогу споживачам оперативно подавати звернення та отримувати інформацію щодо їх розгляду, а Держпродспоживслужбі - оцифрувати та значно підвищити ефективність процесів роботи зі зверненнями та скаргами споживачів.

“Впровадження цифрових послуг у Держпродспоживслужбі матиме позитивний вплив як для операторів ринку, так і для звичайних споживачів. У першу чергу ми говоримо про оптимізацію бізнес процесів, про економію часу, про зручність, про можливість обміну документами з міжнародними партнерами, про унеможливлення фальсифікацій. Цифровізація Держпродспоживслужби - це вагомий крок до інтеграції з міжнародними інформаційними системами і до посилення наших експортних можливостей”, - прокоментував Петрашко.

Фото: Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України