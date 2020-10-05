Нацбанк відкликав ліцензію у чотирьох кредитних спілок

Національний банк відкликав ліцензію у чотирьох кредитних спілок: «Інвестиційний Союз «Будова», «Ольвія», "Лєпта" та "Інтер-інвест".

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що Національний банк після розгляду заяв, поданих фінансовими установами, відкликав у зазначених кредитних спілок ліцензії на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів).

Після відкликання ліцензій, із дати ухвалення рішення, фінансова установа позбавляється права провадити діяльність за видами відкликаних ліцензій. Перевірити чинні ліцензії фінансової установи можна на сайті Національного банку.

Відкликання ліцензій не позбавляє кредитну спілку обов’язку виконувати свої зобов’язання перед членами такої кредитної спілки. Члени кредитної спілки також мають виконувати свої зобов’язання перед кредитною спілкою. Зокрема, ті члени кредитної спілки, хто має заборгованість за кредитами, повинні розрахуватися в строки та в розмірі, що передбачені умовами договорів.

Вклади членів кредитної спілки, а також нараховані проценти є їхньою приватною власністю незалежно від наявності чи відсутності в спілки чинних ліцензій (вимоги Закону України «Про кредитні спілки»).

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У разі припинення членства в кредитній спілці вступний внесок громадянину не повертається. Повернення обов’язкового пайового та інших внесків (крім вступного) відбувається в порядку, передбаченому статутом кредитної спілки, але не пізніше ніж через один місяць після ухвалення загальними зборами або спостережною радою кредитної спілки відповідного рішення. Повернення вкладів провадиться за взаємною згодою сторін або не пізніше строку, передбаченого відповідним договором.

Кредитні спілки не є учасниками Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Тобто держава не гарантує повернення коштів вкладникам у разі банкрутства спілки.