Європейський медіаринок цьогоріч втратить $12 мільярдів через коронавірус

Європейський аудіовізуальний ринок цьогоріч, за висновком Європейської аудіовізуальної обсерваторії, втратить близько 10 млрд євро (або $12 млрд) через пандемію коронавірусу.

Про це повідомляє Media Business Reports з посиланням на The Hollywood Reporter, передає Укрінформ.

«Загальні прибутки телебачення, кіноіндустрії та VoD-сектора 27 ринків Європейського Союзу становитимуть 80,9 млрд євро ($95 млрд). Минулого року цей показник становив 90,8 млрд євро ($107 млрд)», - ідеться в повідомленні.

За словами автора звіту Жіля Фонтена, COVID-19 спричинив «нищівне падіння прибутків в усіх галузях медіасектору, єдиним винятком став стримінг».

Як зазначається, найбільшого удару зазнали кіноіндустрія та комерційні телеканали. Витрати на телерекламу 2020 року будуть на 20% нижчими порівняно з попереднім роком, а касові збори впадуть на 70%. Водночас стримінгові сервіси за рік відчули приріст на 30%, який продовжиться і в майбутньому. За словами Фонтена, 2021 року сектор VoD зросте ще на 60%.

Покращення прогнозують вже 2021 року, коли доходи зростуть приблизно до 85,2 млрд євро ($100 млрд). Загалом індустрія потребуватиме кількох років, аби повернутися до рівня 2019-го, вважають у Європейській аудіовізуальній обсерваторії.

Фото - Hollie Adams/Getty Images