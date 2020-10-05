Насалик оскаржує результати перевірок його декларації НАЗК

Ексміністр енергетики та вугільної промисловості оскаржує в Окружному адміністративному суді міста Києва результати проведення повної перевірки його щорічних декларацій за 2018 та 2019 роки.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті суду.

“До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов Ігора Насалика до Національного агентства з питань запобігання корупції. Позивач оскаржує результати проведення повної перевірки його щорічних декларацій за 2018 та 2019 роки”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, серед вимог позову, зокрема, визнати протиправними та скасувати довідки НАЗК від 11 вересня 2020 року “про результати проведення повної перевірки декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 та 2019 рік, поданої Насаликом Ігорем Степановичем, міністром енергетики та вугільної промисловості України”.

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Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомлялося, 7 листопада 2019 року САП направила до суду обвинувальний акт щодо недостовірного декларування доходів колишнім міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом.