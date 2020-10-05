Нафта незначно дорожчає після зниження в п'ятницю

Ціни на нафту підвищуються 25 жовтня після помітного зниження за підсумками минулого тижня, коли Brent втратила в ціні приблизно 8%, WTI - 7,4%.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $ 40,08 за барель, що на $ 0,81 (2,06%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у п'ятницю ці контракти подешевшали на $ 1,66 (4,1%) - до мінімальних з 12 червня $ 39,27 за барель.

Ціна ф'ючерсів на WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $ 37,93 за барель, що на $ 0,88 (2,38%) вище від рівня попередньої сесії. У п'ятницю ф'ючерси опустилися в ціні на $ 1,67 (4,3%) - до $ 37,05 за барель, що стало найменшою ціною на закриття торгів з 8 вересня.

"Ф'ючерси (на нафту) відчували тиск протягом декількох тижнів, оскільки зростання захворюваності в Європі і США викликало побоювання за відновлення економічної діяльності. Однак повідомлення про те, що Дональд Трамп і деякі інші представники Білого дому заразилися вірусом, посилили цю стурбованість, у результаті чого Brent і WTI різко впали до закриття торгів у п'ятницю ", - відзначають аналітики ANZ, яких цитує S & P Global Platts.

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Прогноз ситуації на нафтовому ринку залишається несприятливим, оскільки нові карантинні заходи загрожують відновленню світової економіки і чинять тиск на нафтовий попит, в той час як ОПЕК + намагається скоротити пропозицію за допомогою дотримання квот на видобуток, пише S & P Global Platts.

Як зазначає агентство, цього тижня нафтові ціни будуть чутливі до новин про поширення коронавірусу, а також про долю нового пакету заходів підтримки економіки США.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 39,92 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 39,34 долара за барель, що на 7 центів вище за рівень закриття торгів ($ 39,27).