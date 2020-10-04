Програма «5-7-9»: Шмигаль каже, що бізнеси взяли позик вже на понад дев'ять мільярдів

За підсумками останнього місяця чітко видно, що програма доступних кредитів для МСБ "5-7-9" досягла успіху.

Про це у Фейсбуці повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Останній місяць чітко продемонстрував, що програма доступних кредитів для МСБ "5-7-9" досягла успіху. Загальний об’єм позик вже перевищив 9 млрд грн. Тобто, в Україні вперше малий та середній бізнес мають можливість отримати доступний кредит для розвитку і підтримки власної справи. Майже 4 тисячі бізнесів з усієї країни вже скористалися програмою. На наступний рік на програми доступного кредитування для бізнесу ми заклали в бюджеті 12 млрд грн", - написав очільник уряду.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок за кредитами – 5%, 7% або 9% – залежить від розміру бізнесу та терміну його діяльності.

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У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше ця сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом було збільшено максимальну суму кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.

24 вересня Шмигаль заявив, що програма “Доступні кредити “5-7-9%” буде продовжена на наступний рік у тому вигляді, в якому вона працює зараз.

Нині позику за програмою "Доступні кредити 5-7-9%" можна отримати в Ощадбанку, Укргазбанку, ПриватБанку, Укрексімбанку, Банку "Львів", ПУМБ, Банку "Альянс", Кредобанку та низці інших банків.