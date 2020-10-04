У вересні держбюджет виконали на 115% - Шмигаль

Минулого місяця в Україні держбюджет виконано на 115%. Надходження становили на 10,1 млрд грн більше запланованого.

Про це у Фейсбуці повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«У вересні держбюджет виконано на 115%. Це на 7,8 млрд грн більше, ніж минулого року та на 10,1 млрд грн більше нормативу. Вересень став четвертим місяцем поспіль, коли виконується державний бюджет», - написав прем'єр.

Шмигаль також нагадав, що «у квітні недовиконання держбюджету становило 41 млрд, проте нашому уряду вдалося виправити ситуацію, і зараз відставання від річного нормативу лише 11,8 млрд грн. До кінця року бюджет буде повністю виконано, - запевнив очільник уряду.

Фото: КМУ