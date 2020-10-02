НБУ оскаржить судове рішення щодо скасування штрафу на банк «Альянс»

Національний банк планує оскаржити в касаційному порядку рішення судів попередніх інстанцій про скасування рішення НБУ про накладення штрафу на банк «Альянс».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що в серпні 2019 року банківський регулятор оштрафував банк «Альянс» на суму 2,6 млн гривень. Підставою для такого рішення стало встановлення НБУ факту здійснення банком ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Так, регулятор виявив у період із 3 серпня 2017 року по 26 червня 2018 року факти здійснення банком як брокером (від імені, за рахунок і за замовленнями клієнтів - фізичних осіб) регулярних/циклічних операцій з купівлі-продажу одних і тих же облігацій внутрішніх державних позик (далі – ОВДП) на загальну суму понад 2,5 млрд грн. Результатом операцій було постійне отримання фізичними особами (одна сторона правочину) штучного інвестиційного прибутку, а юридичними особами (друга сторона) – інвестиційного збитку.

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Зокрема, 16 фізичних осіб - клієнтів банку, серед яких національний публічний діяч та близька до нього особа, отримали штучний прибуток від відчуження цінних паперів на 57,7 млн грн, з яких 56,4 млн грн було отримано готівкою у касі банку.

Такі дії, стверджує регулятор, спрямовані на маскування незаконного походження коштів в сумі понад 86 млн грн, тобто в особливо великому розмірі.