Мінінфраструктури розпочинає оцифрування мережі вітчизняних автошляхів

Міністерство інфраструктури України ініціює проєкт з оцифрування мережі місцевих автошляхів для забезпечення збору геокоординат доріг, а також створення окремої бази даних і сервісу для паспортизації місцевої мережі.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міністерства.

Зазначається, що вже у цьому році заплановано розпочати першу фазу проєкту DigitalRoad зі створення е-паспортів доріг місцевого значення та побудови каналізації для волоконно-оптичного зв’язку. Крім цього, спільно з TAPAS (проєктом USAID / UK aid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах») відомство працює над проєктом «Прозора інфраструктур».

«У партнерстві з CoST (ініціативою із прозорості у будівельній галузі, Construction Sector Transparency Initiative - авт.) ми започатковуємо постійний діалог з представниками регіональних дорожніх підрозділів щодо створення якісної дорожньої мережі місцевих автошляхів. <...> Зараз впроваджується проєкт «Прозора інфраструктура», яким вже незабаром зможуть користуватися як і всі охочі, так і обласні державні адміністрації для планування своєї діяльності з відновлення мережі місцевих доріг», - зазначив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Він пояснив, що це дозволить здійснювати моніторинг на місцях, а також формувати автоматичну звітність та візуалізацію на картах об’єктів ремонтів доріг.

Нині Міністерство працює над створенням системи управління інфраструктурними будівельними проєктами із наданням онлайн-інформації на порталі «Прозоре будівництво».

Перша частина проєкту буде реалізована у четвертому кварталі 2020 року, друга – у 2021-му та міститиме додаткові інструменти контролю, відображення у режимі реального часу з можливістю відстеження керівництвом держави.

За словами Криклія, очікуваний термін завершення всіх робіт зі створення системи – лютий 2021 року. При цьому друга фаза проєкту DigitalRoad з оцифрування доріг місцевого значення запланована на четвертий квартал 2021 року.

Як повідомляв Укрінформ, станом на кінець вересня, в Україні повністю реконструйовано 2 022 км із запланованих цього року 4 200 км автомобільних доріг.