Україна віддає перевагу виробництву на своїй території - Петрашко

Підтримка національного виробника, модернізація виробництв та збільшення ринків збуту власної продукції знаходиться в пріоритеті уряду.

Про це зазначив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко під час брифінгу в рамках відвідування агропромислової виставки в м. Кропивницький, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

«Ми повинні дати чіткий сигнал, що держава буде надавати пріоритет, в першу чергу, тим, які працюють і виробляють в Україні. Виходячи з цього, є цілий пакет різних ініціатив. Є парламентський законопроект, є також урядова постанова щодо використання нецінових критеріїв. Ціль одна - дати чіткий сигнал виробникам, як внутрішнім, так і іноземним, що Україна віддає перевагу виробництву на своїй території», - зазначив Петрашко.

Він наголосив, що в ініціативі уряду немає ніякого конфлікту з міжнародними партнерами.

«В інтересах і Євросоюзу, і інших країн, щоб Україна розвивалася і мала сильне виробництво. А наше завдання як уряду в тому, щоб наші промислові підприємства були інтегровані в ланцюжки, в першу чергу, країн, де у нас є зони вільної торгівлі», - додав міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у м. Кропивницький з 30 вересня по 3 жовтня проходить VIII щорічна міжнародна агропромислова виставка з польовою демонстрацією техніки АGROEXPO-2020.