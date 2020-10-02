НБУ і центробанки Польщі та Литви розпочинають спільний проєкт Twinning

Національний банк України і центральні банки Польщі та Литви 1 жовтня 2020 року розпочинають спільний проєкт Twinning «Посилення інституційної та регуляторної спроможності Національного банку України з метою імплементації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

Проєкт фінансується коштами Європейського Союзу. Фінансування проєкту становить 1 млн євро. Він триватиме 21 місяць.

Центральні банки Польщі та Литви надаватимуть підтримку Національному банку України за низкою напрямів. Зокрема за такими: розвиток підходів до банківського нагляду у рамках SREP (процес наглядових перевірок та оцінки, Supervisory Review and Evaluation Process), упровадження системи миттєвих платежів, удосконалення стратегічного планування та управління процесами в центральному банку та удосконалення процесу європейської інтеграції та міжнародного співробітництва центрального банку.

Національний банк України вже залучався до проєкту Twinning. У 2009-2011 роках було успішно реалізовано проєкт «Посилення потенціалу Національного банку України через наближення до стандартів ЄС щодо діяльності центральних банків».

Twinning – це інструмент інституціональної розбудови Європейського Союзу. Суть полягає у співпраці та обміні досвідом між державними органами України та аналогічними інституціями держав-членів ЄС. Тематика проєктів – державне управління та наближення національного законодавства до стандартів ЄС.