Нафта дешевшає і може показати друге тижневе зниження поспіль
Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $39,85 за барель, що на $1,08 (2,64%) нижче за ціни на закриття попередньої сесії.
Ціна ф'ючерсів на WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $37,60 за барель, що на $1,12 (2,89%) нижче рівня попередньої сесії.
За даними MarketWatch, у четвер, 1 жовтня, нафтові ціни втратили в ціні $1,5 (3,7%) і впали до мінімуму з 15 вересня.
На настрої інвесторів продовжують впливати побоювання з приводу попиту, незважаючи на те, що дані Міненерго США в середу, 30 вересня, показали скорочення запасів нафти в країні за підсумками третього тижня поспіль.
«Нафтовий ринок не може відкинути побоювання з приводу попиту, незважаючи на те, що пропозиція нафти в США продовжує скорочуватися», — зазначає старший ринковий аналітик The Price Futures Group Філ Флін.
Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена на рівні 39,49 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 40,73 долара за барель, що на 20 центів нижче за рівень закриття торгів ($40,93).