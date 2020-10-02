Нафта дешевшає і може показати друге тижневе зниження поспіль

Ціна на нафту продовжує знижуватися 2 жовтня після падіння напередодні і може продемонстроване друге тижневе зниження поспіль.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість грудневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $39,85 за барель, що на $1,08 (2,64%) нижче за ціни на закриття попередньої сесії.

Ціна ф'ючерсів на WTI на листопад на електронних торгах нью-йоркської товарної біржі NYMEX становить $37,60 за барель, що на $1,12 (2,89%) нижче рівня попередньої сесії.

За даними MarketWatch, у четвер, 1 жовтня, нафтові ціни втратили в ціні $1,5 (3,7%) і впали до мінімуму з 15 вересня.

На настрої інвесторів продовжують впливати побоювання з приводу попиту, незважаючи на те, що дані Міненерго США в середу, 30 вересня, показали скорочення запасів нафти в країні за підсумками третього тижня поспіль.

«Нафтовий ринок не може відкинути побоювання з приводу попиту, незважаючи на те, що пропозиція нафти в США продовжує скорочуватися», — зазначає старший ринковий аналітик The Price Futures Group Філ Флін.

Станом на 09:15 за київським часом ціна на нафту марки Brent встановлена ​​на рівні 39,49 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 40,73 долара за барель, що на 20 центів нижче за рівень закриття торгів ($40,93).