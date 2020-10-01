Укргазвидобування скоротило прибуток через зниження цін на газ

За підсумками першого півріччя 2020 року Укргазвидобування отримало чистий прибуток у розмірі 301 млн грн, тоді як у першому півріччі 2019-го - 16,3 млрд грн.

Як повідомляє Укрінформ, такі дані опублікувала пресслужба Укргазвидобування.

«Ключовий фактор, який вплинув на фінансові результати Укргазвидобування у 1-му півріччі – зниження середньої ціни реалізації газу на 46% порівняно з аналогічним показником попереднього року», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, це призвело до пропорційного зменшення чистого доходу від реалізації продукції компанії – з 44,6 млрд грн у 1-му півріччі 2019 року до 23,6 млрд грн у 1-му півріччі 2020 року.

Операційний прибуток компанії у звітному періоді становив 1,7 млрд грн. За цей же період компанія інвестувала у розвиток видобування українського газу 6,9 млрд грн, перерахувала 12,7 млрд грн податків до бюджетів усіх рівнів, а також спрямувала 576 млн грн на протидію пандемії коронавірусу в Україні.

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Разом з тим компанія зазначає, що їй фактично вдалося утримати видобуток газу (мінус 0,8% порівняно з І півріччям 2019 року). У І півріччі 2020 року було піднято на поверхню 6,76 млрд кубометрів газу, які група Нафтогаз поставила населенню і ТКЕ.

«Такі результати забезпечені за рахунок введення в експлуатацію 24 свердловин, а також проведення 347 операцій колтюбінговими установками та 53 операцій з ГРП. Крім того, виконано 62 операції з капітального ремонту свердловин», - розповіли в Укргазвидобуванні.