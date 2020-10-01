ВАКС переніс розгляд справи щодо колишнього гендиректора Укроборонпрому на 27 жовтня

Вищий антикорупційний суд переніс розгляд справи за обвинуваченням колишнього генерального директора Укроборонпрому у декларуванні недостовірних відомостей.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба САП у Фейсбуці.

«На засіданні колегія суддів ВАКС продовжила дослідження доказів та дослідила 1 том матеріалів, наданих прокурором. Продовження дослідження доказів заплановано на 27 жовтня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що у ході досудового розслідування було встановлено, що у декларації за 2016 рік експосадовець не вказав доходи, рухоме та нерухоме майно, що належить його цивільній дружині, зокрема дві квартири та автомобілі Range Rover.

Як повідомлялося, 4 лютого НАБУ завершило розслідування справи щодо незадекларованих статків ексгенеральним директором «Укроборонпрому» на понад 13 млн грн.