ВАКС переніс розгляд справи щодо колишнього гендиректора Укроборонпрому на 27 жовтня

ВАКС переніс розгляд справи щодо колишнього гендиректора Укроборонпрому на 27 жовтня

Укрінформ
Вищий антикорупційний суд переніс розгляд справи за обвинуваченням колишнього генерального директора Укроборонпрому у декларуванні недостовірних відомостей.

Як передає Укрінформ, про це інформує пресслужба САП у Фейсбуці.

«На засіданні колегія суддів ВАКС продовжила дослідження доказів та дослідила 1 том матеріалів, наданих прокурором. Продовження дослідження доказів заплановано на 27 жовтня 2020 року», - йдеться у повідомленні.

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У відомстві нагадали, що у ході досудового розслідування було встановлено, що у декларації за 2016 рік експосадовець не вказав доходи, рухоме та нерухоме майно, що належить його цивільній дружині, зокрема дві квартири та автомобілі Range Rover.

Як повідомлялося, 4 лютого НАБУ завершило розслідування справи щодо незадекларованих статків ексгенеральним директором «Укроборонпрому» на понад 13 млн грн.

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