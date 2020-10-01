Екоінспекція оцінила збитки природно-заповідного фонду цьогоріч у 57 мільйонів

За вісім місяців 2020 року Державна екологічна інспекція нарахувала понад 57 млн грн збитків внаслідок порушень на територіях природно-заповідного фонду (ПЗФ).

Як передає Укрінформ, про це написав голова Держекоінспекції Андрій Мальований у Фейсбуці.

Понад 57 млн грн збитків нараховано Держекоінспекцією за 8 місяців поточного року внаслідок порушень на територіях природно-заповідного фонду.

«З року в рік це одні й ті самі типові злочини: нецільове використання територій ПЗФ під сільське господарство, засмічення, вирубка дерев, самозахоплення заповідних земель, браконьєрство. Нарахування збитків за порушення здійснюються згідно з таксами, затвердженими постановою Кабміну. Цей документ ухвалений 7 років тому», - написав Мальований.

Втім, він зазначив, що застарілі на кілька років такси можуть сприяти збільшенню порушень у заповідниках.

«Адже кого зупинять збитки і штраф до 1 тис. грн, при тому, що шанс попастися інспектору вкрай низький. Крім того, змінюється ціна на землю, вартість висадки нових дерев чи відновлення біоресурсів, а суми збитків виходять такі, як були 7 років тому», - наголосив голова відомства.

Тому сьогодні, за його словами, Держекоінспекція розробляє проєкт постанови Кабміну «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд», у якій будуть оновлені суми за порушення на територіях ПЗФ. Мальований запевняє, що нові такси відповідатимуть сучасним економічним вимогам, що дозволить знижувати рівень злочинності в межах заповідників. І такси будуть застосовуватись до таких порушень у ПЗФ, як: незаконна вирубка дерев; самовільна заготівля сіна та випасання худоби; незаконний збір лікарських рослин, плодів, ягід тощо; незаконне добування чи знищення об’єктів тваринного світу; пошкодження карстово-спелеологічних, геологічних та гідрологічних об’єктів; самовільне використання земель, зняття ґрунтового покриття, забруднення та засмічення їх територій.